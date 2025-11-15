トランプ氏がエプスタイン元被告と多数の著名人の関係について司法省に捜査要請の意向/Craig Hudson/Politico/Bloomberg/Getty Images

（CNN）米国のトランプ大統領は14日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告と多くの著名人との関係を捜査するようボンディ司法長官に対し指示する意向を明らかにした。これは極めて異例の措置となる。この数日前にはエプスタイン元被告がトランプ氏に言及する内容の電子メールが民主党によって公開されたばかり。

トランプ氏は自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルへの投稿でこの指示を発表し、民主党がエプスタイン元被告との過去の関係に再び注目を集めようとしていると非難。「彼らはエプスタイン絡みのでっち上げを利用し、壊滅的な政府機関の閉鎖やその他の失策から目をそらそうとしている。事件に関与したのは民主党であって共和党ではない」と主張した。

その上で「私はパム・ボンディ司法長官と司法省、そしてFBI（連邦捜査局）の偉大な愛国者たちに、ジェフリー・エプスタインとビル・クリントン、ラリー・サマーズ、リード・ホフマン、JPモルガン、チェース銀行、その他多くの人々や機関との関わりを捜査するよう要請する。彼らと彼（エプスタイン元被告）に何が起こっていたのかを解明するためだ」と書き込んだ。

ボンディ氏は同日、トランプ氏の指示で捜査を開始することを確認。連邦捜査を主導する人物としてニューヨーク南部地区のジェイ・クレイトン検事総長を任命した。

法執行当局者によると今年初め、ボンディ氏がFBIにエプスタイン元被告の文書公開に向けた再調査を命じた後、司法省とFBIの当局者は新たな評価を行った。その時点では、手元の証拠に基づいた追加の訴追は不可能との判断を下していたという。

CNNが検証した数千通のメールによると、エプスタイン元被告は著名な民主党員を含む幅広い有力者や影響力のある人々とやり取りしていた。

エプスタイン元被告が最も頻繁に連絡を取っていた相手には、オバマ政権の元ホワイトハウス首席顧問弁護士だったキャスリン・ルームラー氏や、クリントン政権の元財務長官でオバマ政権の国家経済会議委員長を務めたサマーズ氏が含まれていた。（エプスタイン元被告とのやり取りは犯罪にはならず、メールには2人が元被告の不正行為に関与したという証拠は見当たらない）

クリントン氏とエプスタイン元被告は2000年代初頭から親しい関係にあり、02年から03年にかけて、クリントン氏はエプスタイン元被告のプライベートジェット機の運航記録に少なくとも16回登場している。クリントン氏はこれを自身の財団の活動に関連した旅行だったと主張している。同氏は後に、エプスタイン元被告の犯罪を知る前の03年までに、元被告との関係は終わっていたと記している。クリントン氏がエプスタイン元被告に関連する不正行為で法執行機関から告発されたことはない。

CNNはトランプ氏による捜査の要請について、クリントン氏、サマーズ氏、ホフマン氏に連絡を取っている。