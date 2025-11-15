¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Û¾®ÎÓ°¦¼Â¡¡ÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¤ÇÃË»Ò¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ä¡Ö¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¤ÈÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¾®ÎÓ°¦¼Â¡Ê£²£µ¡á²¬»³¡Ë¸åÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½´Ö¤â¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£µÇ¯¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
¡¡¾®ÎÓ¡¡Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤È¤Ç¤¤ëºÍÇ½¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢À®ÀÓ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¾Ç¤é¤º¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àû²ó¤âÄ´À°¤â¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½°ìÈÖ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡£²£°£²£³Ç¯£±·î¤Î¤È¤³¤Ê¤áÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¿Í¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢½÷»ÒÀï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃË»Ò¤ÎÊý¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÃË»Ò¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤ÆÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥º¥Ü¤Ã¤Èº¹¤µ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¥¤ê¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¥Ä¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤ÆÇ³¤¨¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½»Õ¾¢¤ÏËö±ÊÍ³³ÚÁª¼ê
¡¡¾®ÎÓ¡¡¿å¿Àº×¤â¤Ê¤«¤Ê¤«µó¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Îº¢¤Ë°ìÀá¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤ËÂº·É¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëö±Ê¤µ¤ó¤Ë»Õ¾¢¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ËÌµÍý¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤»¤ó¤Ç¤¤¤¤¤±¤ó¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÉÔ°Â¤Ê»þ¤Ë»Õ¾¢¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤ë¡£Âç¾æÉ×¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤¬ÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½²¬»³»ÙÉô¤Ï½÷»Ò¶¯¹ë¤âÂ¿¤¤
¡¡¾®ÎÓ¡¡¼é²°¡ÊÈþÊæ¡Ë¤µ¤ó¤äÅÄ¸ý¡ÊÀá»Ò¡Ë¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðÁÃ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ»Ãæ¤Ç¸å¤í¤ÎÊý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¤Ë°®¤Ã¤Æ¥Ð¥¿¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤ä¼é²°¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¸½ºß¤ÎÌÜÉ¸
¡¡¾®ÎÓ¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º£Áµé¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¾¡Î¨¥®¥ê¥®¥ê¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï½àÍ¥¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀË¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤¢¤È°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡Àï¤â¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½Æ±´ü¤ÎÀî°æË¨¡¢À¶¿å°¦³¤¤é¤Ïº£Ç¯£Ó£Ç¤Ë½Ð¾ì
¡¡¾®ÎÓ¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤ó¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤·¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý
¡¡¾®ÎÓ¡¡¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤Ã»Ò¤Ë²ñ¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ç½Ð³Ý¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²Ãç¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡²¿¤«¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥Ä¤¤»þ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀ®²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£