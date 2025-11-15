紅白初出場の&TEAM、会見欠席のJOがコメント「最高のパフォーマンスを、本番では9人そろってお見せします！」

日本発のグローバルグループ&TEAMの紅白初出場が決定し、会見を欠席したJOからもコメントが届いた。

【写真】&TEAM・JO、“肩幅広すぎ”な彼氏風SHOT

&TEAMは11月14日、NHK放送センターで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表会見に出席。クラシックな装いに身を包んだメンバーが、錚錚たるアーティストに並んで登壇した。

会見では、サブリーダーのFUMAが「僕たちは日本から出発したグループとして、紅白歌合戦がひとつの目標であり、夢でした。今回出場させていただき光栄です。デビューから約3年、ここにくるまでに応援してくださったファンであるLUNÉの皆さんに誇りに思ってもらえるように、そして番組の歴史に恥じないように一瞬一瞬パフォーマンスをしたいと思います」と意気込みを語った。

また、個別スケジュールの都合で欠席となったメンバーのJOも、紅白出場決定に際して以下のコメントを届けている。

「デビュー3年目で『紅白歌合戦』への出場させていただくことが決まり光栄です。テーマは『つなぐ、つながる、大みそか。』ということで、&TEAMも多様な世界と人々を結びつけることをスローガンとして掲げ活動しているグループなので、ありがたい縁を感じます」

「日本中の皆さんが楽しみにしている1年に1度の大舞台に出場できることは、国民的なアーティストとなって世界へ羽ばたくという”Japan to Global”を目標としている&TEAMにとって、とても意味のあることだと思います」

「『日本にこんなグループがいたんだ』と誇りに思っていただけるような最高のパフォーマンスを、本番では9人そろってお見せします！」

&TEAMは、2022年に”Japan to Global”を目指すグローバルグループとしてデビュー。2024年には春夏秋冬の季節をテーマにした4作品をリリースし、キャリアハイをみせ続けるなど精力的な活動を経て、日本から世界へ羽ばたくグループとなることを目標に、日本を中心に存在感を高めてきた。

2025年には3rdシングル『Go in Blind（月狼）』で自身初のミリオンを達成。勢いそのままに日本から世界への第一歩として、韓国デビューを果たし、発売初日にミリオンを達成するという日本アーティスト初の偉業を成し遂げた。

そんな飛躍の一年を象徴する場として、大みそかの晴れ舞台『紅白歌合戦』に立つことになった&TEAM。”Japan to Global”を成し遂げるための大きな夢を叶え、さらに加速し続ける彼らの今後に期待が高まる。