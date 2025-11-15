仲良しカメラマンのスーフー氏がSNS更新

2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）に発表され、ナ・リーグではドジャースの大谷翔平投手が3年連続4度目となる受賞を果たした。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位。球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏は、大谷と真美子夫人との3ショットを公開。「わぁ最高の写真」と日米ファンも興奮している。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打に加え102打点、打率.282、リーグ1位のOPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。56本塁打＆132打点でリーグ2冠のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打、105打点、38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）を抑え、満票での受賞となった。

スーフー氏はMVP発表後に自身のインスタグラムを更新。「真ん中にいるのがMVPだ！ おめでとうショウヘイ！」と綴り、優勝パレードで大谷、真美子夫人とともに撮影した写真を公開した。3人とも笑顔を見せている。

大谷のドジャース移籍後、スーフー氏は2ショット写真の他、普段はなかなか見られない大谷の表情などを投稿し、話題を集めていた。この日公開した3ショットにも「スーフーさんだから撮れる、最高の『笑顔のMVP』ショットですね」「3人ともステキな優しい笑顔」「ありがとうございます！」と日本語の反応があったほか、「マミコは本当に美しい」「美しい写真たち」「キュート」と米国ファンも興奮していた。（Full-Count編集部）