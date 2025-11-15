9月29日からABEMAで配信が始まったオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』。

ストーリー： 天才棋士【彰一（中村獅童）】のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。 母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時彰一は2人を捨てて出ていってしまう。 母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。 一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。 その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。 飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。 飛鳥は、藤堂とその恋人【礼子（倉科カナ）】に支えられながら、復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに。 しかし、その前に立ちはだかるのは、彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。

そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。 果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、”史上初の女性棋士”への道を切り拓くことができるのか。 復讐の先に、彼女が手にするものとは――。 これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

キャスト（敬称略）：のん、藤木直人、倉科カナ、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡紱馬、山口紗弥加、中村獅童

全8話からなる本作を視聴して感じたことをそのまま株式会社AbemaTVの担当者にぶつけてみました。

●全話無料の理由

ABEMAではコンテンツの編成方針として「最高品質か、唯一無二」という方針を掲げております。

今回、より多くの方にABEMAオリジナルドラマの品質の高さを感じていただきたく、通常は第1話〜第3話まで無料で見逃し配信、第4話以降は放送後1週間無料で見逃し配信を行うパターンが多いですが、『MISS KING / ミス・キング』、そして11月19日より配信開始となります『スキャンダルイブ』に関しては2026年1月7日午後10時まで、全話無料配信を行うこととなりました。

ABEMAは登録不要でコンテンツをお楽しみいただけることが特徴としてありますが、とにかくまず気軽に、ABEMAオリジナルドラマを見ていただければと思っております。

●既視感

SNS上などでも『クイーンズ・ギャンビット』と『MISS KING / ミス・キング』について言及してくださっている方もお見かけいたしまして、名作と並べて会話いただけていることを大変ありがたく思っております。

『クイーンズ・ギャンビット』はチェスの話ではありますが、チェスを知らずとも楽しめる作りになっているところが、『MISS KING / ミス・キング』をより多くの視聴者の方々に楽しんでもらえる鍵だと強く思い、本作を作る上で参考にさせていただきました。

将棋のルールを知らない方に、盤面や指し手の意味を理解いただくことは簡単ではないため、役者の表情や仕草で、優勢、劣勢を伝え、その上で何よりものんさん演じる主人公の国見飛鳥の生き様を応援できるストーリーを作っていきました。

●NetflixのTOP10

2025年10月1日時点でABEMAのドラマランキング1位を獲得、世界同時配信しているNetflixの香港・日本・マレーシア・ナイジェリア・フィリピン・シンガポール・韓国・台湾において「今日のシリーズTOP10（10/1）」入り、世界同時配信しているNetflixでは、2025年9月29日〜10月5日週において日本・香港・台湾における「Netflix週間TOP10（シリーズ）」入りをそれぞれ果たしています。これ以外については、公式としての発表はございません。

●海外視聴者の声

本作では、のんさんがキャリア初となる“ダークヒーロー”役を演じ、海外のファンからも「のんはミス・キングにおいて今年一番のパフォーマンスを見せてくれている！」「完全に世界中の視聴者を魅了している！」といった声があがっていました。

さらに、日本の伝統文化“将棋”をフィーチャーした本作は、多くの海外視聴者の関心を集めており「1話から一気に心を掴まれた」「退屈な時間が一瞬たりともない」「これは“和製クイーンズ・ギャンビット”！」といった海外からの反響を呼んでいます。

●ABEMAオリジナルドラマに注力する理由

現在「ABEMA」は「最高品質か、唯一無二」という方針を掲げコンテンツ作りを行っています。外資の動画配信サービスが普及し、視聴者の求めるコンテンツの品質は圧倒的に引き上がり熾烈な品質勝負の中で、世界に通用するコンテンツを目指しています。

ドラマやバラエティ等のオリジナル作品は、コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」や、社内外の優秀なクリエイターと協業しながら企画、制作。そんなクリエイティブの傑物たちと、インターネットのビジネスやマーケティングに長けた社内の人材を掛けあわせて世の中に広げていきたいと考えています。

また、特にオリジナルコンテンツの中でも、ドラマジャンルには注力しておりまして、今後も様々なラインナップを準備しておりますのでご期待いただけますと幸いです。

本作の最終回となる第8話は、11月17日配信となります。

11月19日からは、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の配信が始まります。

