社長が突然亡くなってしまうと、会社の経営だけでなく、ご家庭の相続も大きく混乱してしまいます。後継者である長男に株式を引き継がせたい一方で、長女や二女にも公平に遺産を分けたい――。そんな経営者の悩みを解決する方法のひとつが、法人契約による「長期平準定期保険」と「終身保険」です。老後資金と相続資金をバランスよく準備し、万一の際にも“もめない相続”を実現する具体的な活用法を公認会計士の岸田康雄氏が解説します。

法人保険で備える“経営者の相続リスク”とは

経営者にとって、相続は「家庭の問題」であると同時に「会社の存続」にも直結する重要課題です。とくに、社長が急逝した場合、遺産や株式の分割がまとまらず、会社の経営が一時的にストップするケースも少なくありません。では、こうした“相続リスク”にどう備えればよいのでしょうか。

［図表1］経営者の家族構成の例

社長の死亡リスクには「法人保険」で備える

社長の死亡リスクに対しては法人契約の生命保険で対応できます。

契約者と受取人を会社、被保険者を社長とすることで、社長に万一のことがあれば会社に死亡保険金が支払われ、その資金で借入金を返済できます。

一方、残された家族には会社が「死亡退職金」を支払います。ただし、死亡退職金を決定するには株主総会の決議が必要であり、これは遺産分割協議が終わってからでなければ行えません。

［図表2］遺言書の有無で死亡退職金支給までの流れは異なる

遺産分割がまとまらないと株主も決まらない

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意する手続きです。遺言書がない場合、会社の株式は一時的に「相続人全員の共有」となります。そのため、後継者に株式を集中させたいと考えていても、相続人間の話し合いがまとまらなければ株主が確定せず、株主総会も開けないという事態に陥ります。

このように、社長の突然の死は「経営の停滞」と「家庭の不和」を同時に招くリスクをはらんでいます。

退職金の「経費算入限度額」を計算

仮に社長が健康に働き続け、70歳で引退する場合、退職金はいくら受け取れるのでしょうか。退職金の経費算入限度額は次の式で算定されます。

退職時の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

社長の功績倍率を3倍とし、報酬月額100万円、勤続年数35年とすれば、

100万円 × 35年 × 3倍 ＝ 約1億円

が、経費に入れられる退職金の目安となります。

相続資金のための「終身保険」

相続資金を準備するには「終身保険」が有効です。終身保険は、どれだけ長生きしても必ず死亡保険金が支払われるため、後継者以外の相続人に対する分配資金として活用できます。

たとえば、長男が会社を継ぎ、長女と二女に対しては相続資金として5,000万円を用意したい場合、この金額を終身保険で確保します。

保険は退職時に法人契約から個人契約へ名義変更し、「現物支給の退職金」として取り扱います。こうして社長個人が保険契約を引き継ぎ、相続時にはその保険金をもとに遺産を分配する仕組みです。

また、保険金を長男が受け取り、そこから長女と二女に分け与える形を「代償分割」と呼びます。これにより、株式は長男へ集中させつつ、他の相続人への公平な分配も実現できます。

老後資金のための「長期平準定期保険」

一方、老後の生活資金は「長期平準定期保険」で備えます。

契約者と受取人を会社、被保険者を社長とし、支払った保険料の約4割が経費として認められるのが特徴です。保険金額は終身保険より約2割大きく、解約返戻金を退職金として受け取ることで、老後資金として活用できます。

たとえば、終身保険で相続資金5,000万円、長期平準定期保険で解約返戻金5,000万円を準備すれば、引退時には「現金5,000万円＋保険契約5,000万円」のバランスの取れた形になります。

「老後資金」と「相続資金」の準備

事業承継は、単に会社を引き継ぐだけでなく、社長自身の老後資金と、家族の相続資金をどう準備するかという総合的な設計です。

法人保険を活用し、

・終身保険で「相続資金」を確保

・長期平準定期保険で「老後資金」を準備

この2本柱で備えることで、万一の際にも会社と家族の双方が混乱することなく、円滑な事業承継が可能になります。

岸田 康雄

公認会計士／税理士／行政書士／宅地建物取引士／中小企業診断士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会認定）