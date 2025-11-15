タムジャイサムゴーから冬限定「薬膳火鍋米線」登場♡心も体もぽかぽかに

香港発の人気ライスヌードル店「譚仔三哥（タムジャイサムゴー）」から、寒い季節にぴったりな冬限定メニュー「薬膳火鍋米線」が登場します。スパイスの効いた薬膳スープと彩り豊かな具材が織りなす、体の芯から温まる逸品。さらに、新登場の「チャイミルクティー」も一緒に楽しめば、ほっと癒される時間が過ごせます。冬の味覚を堪能できる期間限定メニューをお見逃しなく♡

冬限定♡タムジャイサムゴーの「薬膳火鍋米線」

「薬膳火鍋米線」は、香港の火鍋文化をイメージした冬限定メニュー。ナツメやクローブなど7種のスパイスをブレンドし、身体の内側からぽかぽかに温めてくれます。スープは“赤”と“白”の2種類から選択可能。

赤スープはマーラーのようなしびれる辛さが特徴で、寒い冬にぴったりの旨辛テイスト。

白スープはチキンオイルを加えたまろやかな味わいで、スパイシーながらも優しい風味が楽しめます。

トッピングには香港風カニカマ、鶏むね肉、ブンモジャ、フクロダケ、もやし、棒湯葉、ニラ、白きくらげを使用。具材の食感も楽しい、贅沢な一杯です。

薬膳火鍋米線（赤 or 白）



価格：1,380円（税込）

販売期間：2025年11月13日（木）～2026年1月12日（月）

販売店舗：譚仔三哥全店

麺量変更：小盛り20円引き／大盛り150円増し

冬に嬉しい「チャイミルクティー」も新登場♪

価格：580円（税込）

「薬膳火鍋米線」と相性抜群なのが、新登場の「チャイミルクティー」。スパイスの香りが広がる温かな味わいで、食後のリラックスタイムにもぴったりです。

HOTとICEの2タイプから選べ、好みに合わせて楽しめます。

さらに、米線と組み合わせたお得なセットも展開中。

①「チャイミルクティー」セット：薬膳火鍋米線の価格+550円（税込）

②「トーフェイチキン（2個）」＆ドリンクセット：+450円（税込）

③ドリンクセット：+250円（税込）

（選べるドリンク：香港レモンティー、ミルクティー、鴛鴦茶、香港コーヒー、ウーロン茶、コーラ、ジンジャーエール）

・販売期間：2025年11月13日（木）～2026年1月12日（月）

・販売店舗：譚仔三哥全店

この冬は「薬膳×スパイス」で美味しく温活♡

寒さが増す季節、タムジャイサムゴーの「薬膳火鍋米線」で身体を内側から温めてみては？選べるスープと具だくさんのトッピングが、心も満たしてくれます。

スパイス香る「チャイミルクティー」を添えれば、まさに冬のごちそう時間♡この季節限定の味わいを、ぜひお近くの店舗で楽しんでください。