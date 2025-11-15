2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年7月3日） ＊＊＊＊＊＊大学受験、資格試験、語学、日常学習、ノート術にメモ術、さらにはスケジュール管理…。ネットの記事などでは、日々さまざまな＜勉強法＞＜学習法＞が紹介されています。しかし、記事をどれだけ読んでも「結果が出ない」「続かない」という人も多いのでは。そんなお悩みに、『自分にあった方法が見つかる! 勉強法図鑑』の著者で現役東大生の西岡壱誠さんがお答えします。

西岡さんと東大カルペ・ディエムが「東大生の勉強法」を分析！新刊『自分にあった方法が見つかる! 勉強法図鑑』

巷には「勉強法」が溢れているけれども…

「子どもが家で勉強をしない」

「子どもの成績が上がらない」

「大学入試が変わるなかでちゃんと大学に行けるか心配」

といった親世代の声を。

「いくら勉強しても結果が出ない！」

「がんばっているのに、なかなかうまくいかない！」

「そもそもやる気になれない！」

そんな受験生の悩みをよく聞きます。

優れた人の勉強法を真似しても、売れている勉強本を買っても続かないし、結果がでない。やっぱり先天的な才能や地頭が足りないのかな…と考えてしまう人も多いのではないでしょうか。

でもそれは、「自分にあった勉強法」を見つけられていないだけなのかもしれません――。

はじめまして。この記事を書いた西岡壱誠と申します。書籍やメディアで名前を目にされた方もいらっしゃるかもしれませんが、あらためて自己紹介したいと思います。

僕はもともと勉強しても成績が一向に上がらない、典型的な「ダメ学生」でした。でもそこから2浪して、東大に合格することができました。

合格できた理由は、東大に合格した友達や成績のよい人に頭を下げ、ノートを見せてもらって勉強法を教えてもらい、それをもとに自分に適した方法を徹底的に考え抜いたから、にほかなりません。

そこから言えることはただ一つ、「自分に合った勉強法を作れたら、必ず結果が出る」という事実です。

東大生への誤解

そうした経験を基に、僕は東大に合格してから、勉強法を研究するスペシャリスト集団をつくりました。現役東大生や予備校の講師、大学の先生などに集結してもらい、次のようなことをしています。

・東大生にアンケートを実施して、勉強法や使っていた参考書、生活習慣などのデータを収集、分析。

・分析結果をもとに、全国の学校現場で「リアルドラゴン桜プロジェクト」を実施して、勉強法の指導などを行う。

・これらの成果をネットメディアや書籍で公開。

今回執筆した『勉強法図鑑』でも、さまざまな勉強法を取り上げ、実際にその勉強法を実践した東大生に話を聞き、結果を分析したうえで掲載しています。

「東大生がやった」なんていうと、「どうせ東大生だからできたんでしょ？」「自分や自分の子どもには真似できない」と思われたかもしれません。でも、そんなことはありません。

加えて言えば、多くの方が東大生は何もしなくても「頭がいい」「できる人」と考えているかもしれませんが、それも違います。

もちろん記憶力がほかの人よりいいとか、記述力があるとか、尖った才能を持っている人もいます。でも才能だけでなんとかなるほど東大入試は甘くありません。

ほかの大学入試より課される科目数が多く、求められる能力も多岐にわたります。記憶力や記述力だけではなく、論理的思考力など、さまざまな能力が問われるのが東大入試なのです。

東大生とは「習慣として勉強法を試し続けてきた人」

整理すれば、才能でなんとかならないのが東大入試で、そんな入試を乗り越えて東大に合格したいと思ったら、自分に合った勉強法を確立しなければならない。

つまり東大生の多くは、「自分に合った勉強法を確立するべく、習慣としてさまざまな方法を試し続けてきた人」たちなのです。

自分にあう・あわないを試したうえで判断し、ときには別の勉強法を組み合わせたりもして、自分の実力をアップさせていく…。

そんな習慣を身に着けている人たちだからこそ、その勉強法を実践したときにどんな効果が得られるのか、どうすれば効果を最大化できるのか、どんな人にその勉強法が向いているのかをよく理解しているのです。

あらためて、なぜ自分なりの勉強法を見つけるべきなのでしょうか？ それは、人によって環境も、得意・不得意といった状況もまったく異なるからです。

自分の部屋で勉強するのが向いている人。リビングで勉強するのが向いている人。学校で勉強するのが向いている人。塾の自習室が勉強に向いている人。

そもそも人によって集中できる場所は異なります。

さらに、現時点でどのくらいの点数が取れるのか、そもそもどの科目が得意なのか、苦手なのか…。状況や条件も多岐にわたります。

それなのに、ただ「友達がやっているから」「あこがれのあの人が書いた本だから」「売れている勉強法の本だから」となんとなく試しているだけでは、結果がでないのも仕方ないのではないでしょうか。

守・破・離の３ステップで勉強の処方箋を手に入れよう

僕自身が授業をさせてもらったり、何かとお世話になっている武蔵野大学中学校・高等学校の元校長・日野田直彦先生は、その著書『東大よりも世界に近い学校』（TAC出版）で、「守破離が大切」と書いています。



それを勉強法について言えば、まずは決まった勉強法の「型」を身につけ（「守」）、そして別の方法やシチュエーションに沿って使い分けて実践し（「破」）、そして自分なりの方法を確立させる（「離」）ことだと思います。

勉強法とは、学習のサプリメントのようなもの。

みなさんは、「体がだるかったらこの薬を飲もう」「頭が痛かったらこのサプリを飲もう」と、身体的な不調に薬やサプリメントに頼ることがあると思います。勉強法もそれと同じです。

勉強でつまずいたり、「こうなりたい」と思ったりしたら、それにあった勉強法で対処するべきなのです。

つまり必要なのは、勉強の「処方箋」です。「守破離」のステップで、みなさんの状況にあった勉強法を見つけ、勉強の悩みを解消してください。