矢野未希子、完成間近の新居に反響「木が多めで温かい雰囲気」「素敵な出来で感動」
モデルの矢野未希子（38）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「お家98%完成」と、ほぼ出来上がった新居での動画を公開した。
【動画】「木が多めで温かい」完成間近の新居でくつろぐ矢野未希子
以前から新居に引っ越すことを報告していた矢野。これまでも、新居の建設過程や家具選びの様子を度々発信していた。
この日は、完成間近の自宅で撮影された動画を披露。2階に置かれたイスに腰掛け、吹き抜けをのぞき込み笑顔を見せる矢野が写し出されている。
この投稿には「素敵すぎます」「木が多めで温かい雰囲気ですね」「過程を見させていただいてたので何だか胸いっぱい」「完成前から観てるのでこうなったんだねって思っている以上に素敵な出来で感動です 早くルームツアーみたいなぁ」など、新居の完成を心待ちにするファンから温かい声が寄せられている。
