

遊びや趣味は、人生そのものを充実させる重要な要素である（写真：miyamiya／PIXTA）

前回、本連載において「40歳を超えたビジネスパーソンはもっと本気で遊ぶべきだと思う」ということを書いた。仕事を含めた社会人としての責任を本気で果たしつつ、一方で本気で遊んで人生をまじめに生きるべし、ということだ。

理想は、週末が休みであれば、金曜日の夜から遊びの準備をして目いっぱい週末を遊び、日曜日の夜からは仕事に備えた準備をする、というような心構えだ。

遊びは人生そのものを充実させる活動

そこで今回は、私自身のさまざまな遊びや趣味の世界を紹介しよう。例えばバイク、キックボクシング、筋トレ、気になった地域をめぐる散歩に始まり、料理やワイン、読書、庭いじり、などなどだ。



前提として私にとって遊びは、人生そのものを充実させる活動であり、自分の日々のルーチンの枠をあえて乗り越えて人間としての幅を広げる活動でもあると考えている。

したがって、長期にわたって行っていることと、毎年テーマを決めて新たな分野に挑戦、という2つの分野が存在する。

すなわち

長期にわたって行っている分野：単純に自分が好きで、仕事や日々の生活以外での刺激やリラックスする時間を与えてくれる活動

毎年の新規テーマ：自分自身の知見を広げ、人間としての幅や教養を広げるための活動

である。

今回、前者は当然深掘りするが、後者についてはあえて深掘りはしない。なにせ新規テーマは、1年間集中的に文献を読んだり活動に参加したりはするものの、あくまでもその程度だ。（もっとも、その中から深掘りしたいテーマが見つかれば、前者の長期の活動に移行することになる）なんてことはない。自分が気になったテーマをちょっと探求してみようという程度のものだ。

私の誕生月が7月なので、毎年7月から1年間の新たなテーマを設定するのだが、去年はオペラで、今年からはチェスだ。まったく関連がないランダムなテーマ設定なのは、気軽に始めて気軽に終わる、が目的だからだ。

オペラについては、もともとクラシック音楽が好きなので関連するテーマでもあり、モーツァルト、ヴェルディ、プッチーニなどの好きな音楽に合わせて、演劇ファッションや美術といった「総合的な芸術」を学ぶと同時にこれらの認識を持つに至った。

モーツァルトの『フィガロの結婚』は音楽を聴くだけでも楽しさを感じるが、ストーリーなども絡むオペラで見ると、よりドタバタ恋愛模様とリンクして楽しめるし、長崎を舞台にしたプッチーニの『蝶々夫人』で当時の日本の様子を垣間見たり、蝶々夫人をリメイクしたミュージカルの『ミスサイゴン』（ベトナムが舞台）などを考えれば、歴史は繰り返す、なんて言葉がふと頭に浮かんだりするものだ。

フランス料理とオペラ作曲家の関係を知る

加えて、例えば好きな料理と絡んでフランス料理のロッシーニとオペラ作曲家のロッシーニの関係を知ると、オペラ作曲家から美食家への華麗なる転身という今でもやってのけられない離れ業は尊敬に値し、さらに興味を持つきっかけになったりもする。

いずれにしても、毎年新たなテーマを探求し、新たな視点や教養を身に付けるというのは、歳を重ねて頭が固くなりがちな自分の視野や視点を強制的に広げる効果もあると思うので、今後もできる限り続けていきたいと考えている。

尚、今年からチェスの探究を始めたきっかけは、街を歩いていたらとあるブティックのショールームにチェスボードが飾ってあって何となく気になったから、という単純なものである。好奇心こそが身を救うではないが、やはり行動力は大切だ。

さて、ここからは私が長期にわたって活動している遊びについて説明しよう。一番長いのはバイクだろうか。16歳からなので、かれこれ30年以上にわたる趣味になる。

直近のバイク履歴を見ると、ZRX1200DAEG（現状）、ZX10-R、Z750、とすべてカワサキの大型バイク。何故かという理屈はない、好きなものは好きで仕方がない、ということだ。

こればっかりは家族を巻き込むことができないので、家族が寝静まっている週末の早朝（5時とかね）に家を出て、7時前には帰ってくるという時間軸だ。

最近の猛暑もあり、夏は股下からのエンジン熱と太陽熱でクラクラするし、花粉症の季節は鼻水を垂らしながらになる。優雅に長距離のツーリングといっても、渋滞が長ければクラッチワークで左手は攣りそうになるわ感覚がなくなるわと、まぁ弱点も多々あるわけだ。

そもそも乗る機会を減らさざるをえない昨今では、バッテリーがすぐ上がるのでバッテリーを外しておくか、モバイルバッテリーをシート下の収納に常備しておくことが必須だ。（今のバイクはあまりにもモバイルバッテリーでの点火が多いので、バッテリー部分にアクセスするときにカバーを外す必要があるエアクリーナーのカバーは、ネジを外して耐熱テープでとめている有様だ……）

余談だが、40代も後半に入った今、前述のZX10-Rのようないわゆる”スーパースポーツ“は体勢的に腰に来るしお尻へのダメージが半端ないので、今後はネイキッドやストリートファイターが唯一の選択肢かなと思っている。それでもハンドルはアップ、レバーはショート仕様に変更と、諸々自分仕様に仕立て上げるのだけど。

大切なのは生活以外に熱くなれる対象を持つこと

「なんのこっちゃ？」という方が大半かと思うが、それだけ仕事や日々の生活以外に熱くなれる対象を持っていることが大切であり、巡り巡って仕事へのパフォーマンスや日々の生活へのメリハリにつながる、とご理解いただきたい。バイクについては本当に語るときりがないので、この辺で中断させてもらおう（本当はもっと語りたい……）。

さて、キックボクシングは、以前K-1で活躍していた友人の小比類巻さんの道場でやっている。身体を動かすこと自体は好きなのと、後は体調管理のために筋トレは以前からずっとやっていたのだが、40歳近くなって新たにもう一つ、と思い立ち始めたのがきっかけだ。

筋トレといっても40代以前はジムに行く時間がなかったので、自宅にダンベルや懸垂バー、プッシュアップバーや腹筋ローラー、ベンチ、エキスパンダーなどを置いており、今でも週2回は自宅で朝6時など通常の活動時間外で行っている。

ただし筋トレは自己流で、キックボクシングは持久力や他の力を鍛える意味で10年ほど前に取り入れた。ちなみにその様子は、今年とある雑誌にも掲載いただいた。

外部要因に左右されない対象

しかしながら、バイクは天候に左右されるし（昔は気にしなかったが、今はさすがに雨の日に乗る元気はない）、キックボクシングも相手の都合にもよるので「思い立ったら」というわけにはいかない。前回の連載にも書いたが、こうした外部要因に左右されない対象も持っておくことが大切だ。

私にとってはそれらが料理であり読書、ということになる。

料理は「食べる」という行為につながる以上は必然だし、ワインと相まってゲストを家に招待するときなどに非常に喜ばれることは言うまでもない。余談だが、私が見るYouTubeのほぼすべては料理関係だ。一流の料理人のやり方を画面から学べるなんてこんなありがたいことはない。

ちなみに、レストランでもそういった料理シーンや手さばきが見たいので、基本カウンター席が好きだ。気になったことはその場で聞けるし、いいことづくしだ。

読書も時間や場所、天候を選ばないというのは言うまでもない。以前はビジネス書や経済書だけであったが、現在は対象を小説やノンフィクションなど他にも広げている。

以上、参考になるかはわからないが、恥ずかしながらも私自身の仕事以外の顔について触れてみた。いつかそういった趣味の世界で皆さんともご一緒できるといいですね。私たち一人ひとりは、幸せになるために生まれてきたのだから、皆さんも大いに仕事や家事、育児をし、そして大いに遊びましょう！

（安井 元康 ： 『非学歴エリート』著者）