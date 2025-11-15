俳優・香川照之（市川中車）の長男で歌舞伎俳優の市川團子（だんこ、２１）が１５日、俳優・小栗旬が社長を務める芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」に所属したことが発表された。事務所の公式サイトで伝えた。

「市川團子（五代目）所属のご報告」と題して「この度、市川團子（五代目）が弊社トライストーン・エンタテイメントに所属する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表。「今後とも、皆様の変わらぬご指導ご鞭撻（べんたつ）を賜りますようお願い申し上げます」とつづられた。

團子は２０１２年６月に東京・新橋演舞場の「スーパー歌舞伎 ヤマトタケル」ワカタケル役で初舞台を踏み、５代目市川團子を襲名。最近では「連獅子」の仔獅子の精、「三社祭」の善玉、「新・三国志 関羽篤」の関平、「新・水滸伝」の彭圮、「義経 千本桜」「道行初音旅」の佐藤忠信実は源九郎狐を勤めるなど役の幅を広げ、若手花形として活躍中。２３年には、トラブルで歌舞伎を休演した市川猿之助の代役を勤めたことも話題を集めた。

「トライストーン・エンタテイメント」は俳優の小栗旬が代表取締役社長を務め、綾野剛や田中圭、赤楚衛二、間宮祥太朗、伊藤健太郎、中沢元紀らが所属している。

◆市川 團子（いちかわ・だんこ） 本名・香川政明。２００４年１月１６日、福岡県生まれ。２１歳。市川中車の長男で祖父は市川猿翁。１２年６月、東京・新橋演舞場の「スーパー歌舞伎 ヤマトタケル」ワカタケル役で初舞台を踏み、５代目市川團子を襲名。１３年、国立劇場１０月歌舞伎公演「春興鏡獅子」の胡蝶の精で国立劇場特別賞。近年は市川染五郎と「東海道中膝栗毛」シリーズ、「新・三国志 関羽篇」などに出演。身長１７９センチ。