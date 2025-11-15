ÎÏ»Î¤¬¡È¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥ÈÉ÷¡ÉÅÚÉ¶²¼Íî²¼¤Î¾×·â·èÃå ¡ÖÄ¥¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÉé¤±¤ë¤·¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¡×¸µÎÏ»Î²òÀâ¤âÆ±¾ð
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÏ»ÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡Á°Æ¬¶åËçÌÜ¡¦æÆ±î¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤¬Á°Æ¬¶åËçÌÜ¡¦¿éÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Ç²¼¤·¤¿°ìÈÖ¤Ç¡¢¿éÉÙ»Î¤¬¡È¾ì³°¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥ÈÉ÷¡É¤Ë¹ë²÷¤ËÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¾×·âÅª¸÷·Ê¤Ë´ÛÆâÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÎÏ»Î¤Î²òÀâ¼Ô¤â¡ÖÄ¥¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÉé¤±¤ë¤·¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¡×¤ÈÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¼èÁÈÁ°¡¢¼Â¶·ÀÊ¤Ç¤ÏÎÏ»Î¤Î°¦¾Î¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¼Â¶·¤ÎÄÔÊâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î¸½ÃÏ¼Â¶·¤Ç¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢æÆ±î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥â¥ó¥¡¼¡É¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÁ°Æ¬¤ÎÂç´ä¸Í¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼ç¤ÊÎÏ»Î¤Î°¦¾Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊÂç¤ÎÎ¤¡Ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡Ê±§ÎÉ¡Ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ê¶ÌÏÉ¡Ë¡×¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡Ê¹ë¥Î»³¡Ë¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¿éÉÙ»Î¤Î°¦¾Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÄÔ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡È¥°¥ê¡¼¥ó¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡É¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã´³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¹¤®¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¡×¤È´¥¤¤¤¿²»¤¬´ÛÆâ¤Ë¶Á¤¯¤Û¤É¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿æÆ±î¤¬¡¢±¦»Í¤Ä¤ËÁÈ¤à¤È¤¬¤Ö¤Ã¤Æ´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ°µÎÏ¤Ç´ó¤êÅÝ¤·¤Æ°µÅÝ¤·¤¿¡£·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÝ¡¢Î¾ÎÏ»Î¤Ï¹ë²÷¤ËÅÚÉ¶²¼¤Ø¡£²¿¤â¤Ç¤¤º¤ËÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¿éÉÙ»Î¤Ï¸å¤í¤ËÂç²óÅ¾¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹µ»¤Î¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¤Î¤è¤¦¤ËæÆ±î¤Î¾å¤ËÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê·èÃå¤Ë´ÛÆâ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£æÆ±î¤Ï3¾¡ÌÜ¡¢¿éÉÙ»Î¤Ï4ÇÔÌÜ¡£
¡¡¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢²òÀâ¤ÎÂç´ä¸Í¤ÏÇÔ¤ì¤¿¿éÉÙ»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¥¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÉé¤±¤ë¤·¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯¥Ý¥Ä¥ê¡£¼èÁÈÁ°¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥°¥ê¡¼¥ó¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ê¤ó¤«¡È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Õ¥¸¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê·ù¤ÊÉé¤±Êý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷ÎÏ¤Î·èÃå¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¼º¿À¤¹¤ë¤ï¡×¡ÖµÕ¤µÉÙ»Î¤À¤Ê¡×¡Ö¤Õ¤ó¤À¤ê¤±¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥â¥ó¥¡¼¡×¤È¡È°¦¾Î¡É¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë