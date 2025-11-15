竜星涼、“大人”シックコーデ着こなし “最近夢がかなった瞬間”はパリコレで…
俳優の竜星涼が14日、LA発のファッションブランド・AMIRIの日本上陸3周年記念パーティーに参加した。
【全身ショット】シックなジャケットを着こなした竜星涼
今回のテーマ『CLUB AMIRI』は、2025年秋冬キャンペーン「Hollywood Noir ー 夜、暗くなったあとに。」の世界観から着想。ロサンゼルスの夜を舞台に、ハリウッドの幻想と現実が交錯する物語的なコレクションで、70年代のテーラリングや刺繍ドレスなどが、映画のワンシーンのように登場人物の感情を映し出した。
竜星をはじめ、神宮寺勇太（Number_i）、桜田通、谷まりあ、山本美月、竜星涼ら豪華セレブリティが秋冬コレクションをまとって登場。さらに世界に誇る“King Of Diggin’”ことDJ MUROをはじめ、Arche、WONK、Jin Doggらがライブパフォーマンスを披露し、ブランドの世界観を音楽とともに体現し会場を盛り上げた。
竜星は理想の夜の過ごし方を聞かれると「自分が好きな楽しい仲間たちと一緒にお洒落をしてお酒をたしなみながらいろんな夢を語り合う、そんな時間が一番いい時間かなと思います」とコメントした。
【コメント】
――上陸3周年を迎えたアミリですが、ご自身が思う、AMIRIの魅力や好きなところ を教えてください。
今年の1月にパリコレクションを実際に拝見させていただいて、圧倒的な装飾だったり、手仕事、技術が素晴らしいと思いました。着ていてとてもラグジュアリーで品のある自分を出させていただけて、どんどん大好きなブランドになっているなと感じます。
――今日着用されているAMIRIのコーディネートのポイントを教えてください。
きらびやかな衣装がAMIRIは多い中で、今日はちょっとシックにジャケットでちょっと大人な感じで。今日はシックに着させていただきました。
――私物のAMIRIのコレクションの中からお気に入りがあれば教えてください。
AMIRIはパンツがすごく綺麗だと思います。
普段スラックスが多いのですが、デニムにきらびやかな装飾がついていて、なかなか他には無いようなもので、すごく気に入っているところです。
――今回のコレクションテーマは“夢と現実が交差するハリウッドの夜”ですが、最近夢がかなった瞬間はありますか？
1月にパリコレクションをフロントローで見たこと。ファッションショーでは歩くことが多かった中でコレクションをフロントローで見るということが実は今まであまりなくて。初めてパリで見たのがAMIRIだったので、フロントローでファッションショーみるという夢をかなえてくれたなと感じます。毎年パリには初心に戻るような気持ちで行っていたのですが、最近あまり行けていなかった中でお仕事で久しぶりに行けて、変わっている部分と変わらない部分があって、とても楽しかったです。
――今回のテーマ『CLUB AMIRI』は“夜のロサンゼルス”を描いていますが、ご自身にとっての“理想の夜の過ごし方”を教えて下さい。
自分が好きな楽しい仲間たちと一緒にお洒落をしてお酒をたしなみながらいろんな夢を語り合う、そんな時間が一番いい時間かなと思います。
【全身ショット】シックなジャケットを着こなした竜星涼
今回のテーマ『CLUB AMIRI』は、2025年秋冬キャンペーン「Hollywood Noir ー 夜、暗くなったあとに。」の世界観から着想。ロサンゼルスの夜を舞台に、ハリウッドの幻想と現実が交錯する物語的なコレクションで、70年代のテーラリングや刺繍ドレスなどが、映画のワンシーンのように登場人物の感情を映し出した。
竜星は理想の夜の過ごし方を聞かれると「自分が好きな楽しい仲間たちと一緒にお洒落をしてお酒をたしなみながらいろんな夢を語り合う、そんな時間が一番いい時間かなと思います」とコメントした。
【コメント】
――上陸3周年を迎えたアミリですが、ご自身が思う、AMIRIの魅力や好きなところ を教えてください。
今年の1月にパリコレクションを実際に拝見させていただいて、圧倒的な装飾だったり、手仕事、技術が素晴らしいと思いました。着ていてとてもラグジュアリーで品のある自分を出させていただけて、どんどん大好きなブランドになっているなと感じます。
――今日着用されているAMIRIのコーディネートのポイントを教えてください。
きらびやかな衣装がAMIRIは多い中で、今日はちょっとシックにジャケットでちょっと大人な感じで。今日はシックに着させていただきました。
――私物のAMIRIのコレクションの中からお気に入りがあれば教えてください。
AMIRIはパンツがすごく綺麗だと思います。
普段スラックスが多いのですが、デニムにきらびやかな装飾がついていて、なかなか他には無いようなもので、すごく気に入っているところです。
――今回のコレクションテーマは“夢と現実が交差するハリウッドの夜”ですが、最近夢がかなった瞬間はありますか？
1月にパリコレクションをフロントローで見たこと。ファッションショーでは歩くことが多かった中でコレクションをフロントローで見るということが実は今まであまりなくて。初めてパリで見たのがAMIRIだったので、フロントローでファッションショーみるという夢をかなえてくれたなと感じます。毎年パリには初心に戻るような気持ちで行っていたのですが、最近あまり行けていなかった中でお仕事で久しぶりに行けて、変わっている部分と変わらない部分があって、とても楽しかったです。
――今回のテーマ『CLUB AMIRI』は“夜のロサンゼルス”を描いていますが、ご自身にとっての“理想の夜の過ごし方”を教えて下さい。
自分が好きな楽しい仲間たちと一緒にお洒落をしてお酒をたしなみながらいろんな夢を語り合う、そんな時間が一番いい時間かなと思います。