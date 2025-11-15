【毒親】朝起きたら母親がいない！これがうちの当たり前だから「毒親」と気づかず母親が大好きだった【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供は親を選べない。“自分の親がよその親と違う”と気が付くのはいつごろだろうか？朝起きたら、母親はいない――。保育園がいっしょの子の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子供時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんの「家族やめてもいいですか？」を紹介するとともに本書に込めた想いを聞く。
■半生を振り返り「私ってけっこう酷い生活してたんだな」と思った。
母親を尊敬していた作者の魚田コットンさんは、自身が保育園児のころ「朝起きたら母親がいない」ということが多くあったという。父親はあまり家におらず、母親はコットンさんを連れて特定の男性と定期的に会うこともあり、「周囲の大人は『冷たい人と優しい人』と二極化していました、純粋で疑うことを知らなかったので『これがうちの当たり前』だと思っていました」と当時を振り返り話してくれた。
周囲から見ると「毒親」に育てられていたと思えるが、魚田コットンさんは「結婚して自分の家族ができて、しばらくしたくらいで少し母と距離を取ろうと思えるようになりました。うちの親が毒親か？と言われると今でも『毒親なのかな…？』と微妙な気持ちになる」と教えてくれた。
本作「家族やめてもいいですか？」を制作するにあたり、苦労も多かったという。「コマで割った漫画制作が初めてで常に『この描き方で正解かな？』と戸惑い苦労もありました。実際に描き始めると別雑誌で『母の再婚相手が色々とアウトだった話』を連載していたので、そちらの漫画との差別化は心がけました。ただ私の半生を描いたものになるのでどうしても被ってしまうところはあるのですが、それぞれのテーマは違うつもりで描いています」と明かす。
何度も家族を辞めたいと思ったコットンさんの渾身の一冊である本作をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。