『THE FIRST TAKE』6周年特別企画！世界で活躍する著名人12名によるプレイリスト『MY FAV THE FIRST TAKE』公開

世界で活躍する著名人12名が『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）のなかから選んだお気に入りのコンテンツで作るプレイリスト『MY FAV THE FIRST TAKE』が、11月15日から1ヵ月の期間限定で公開される。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』が、11月15日にチャンネル開設から6周年を迎えた。今年は「世界とつながる。音楽でつながる。」がテーマとなっている。

11月14日22時に公開された第611回では、記念すべきコンテンツとして、アジアを中心に世界で活躍するBABYMONSTERが「SHEESH」をパフォーマンス。

ピアノが軸となるバロック調のメロディとクールなビートを合わせたダンスナンバーである本楽曲を、力強い圧巻のパフォーマンスで披露し、大きな話題となっている。

なお、公開後から“6TH”と書かれたバルーンを持ったスペシャルなサムネイルが公開されているので、ぜひチェックしてみよう。

そして11月15日から、世界で活躍する著名人12名が『THE FIRST TAKE』のなかから選んだお気に入りのコンテンツで作るプレイリスト『MY FAV THE FIRST TAKE』が、1ヵ月の期間限定で公開される。

プレイリストのラインナップは、11月15・16日の2日間にわたり、20時からのプレミア公開にて解禁される。

ぜひ、あなたのお気に入りの『THE FIRST TAKE』も、「#MYFAV_TFT」をつけて紹介しよう。

■雑誌『BRUTUS』でのスペシャル特集も決定

総合カルチャー誌『BRUTUS』での『THE FIRST TAKE』の裏側に密着した特集記事の掲載が決定。

12月1日発売の『BRUTUS』1044号の特集「アイドルって？」に掲載される本特集は、『THE FIRST TAKE』スタッフのコンテンツ制作へのこだわりを、先月公開され話題となっているJuice=Juice「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」の収録の裏側へ密着し紐解いたスペシャルな内容になっている。

また、本誌記事掲載にあわせて裏側密着の映像コンテンツも『BRUTUS』YouTubeチャンネルで12月1日公開される。

■『MY FAV THE FIRST TAKE』実施概要（公開順 / 敬称略）

◇第1弾 11月15日（土）20時よりプレミア公開

#1 HIKAKIN（YouTuber）

#2 SEIKIN（YouTuber）

#3 武田梨奈（俳優）

#4 けろりら（アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」キャラクターデザイン）

#5 GENSEI（ヘアメイクアップアーティスト）

#6 山崎直子（宇宙飛行士）

◇第2弾 11月16 日（日）20時よりプレミア公開

#7 ピコ太郎（シンガーソングライター）

#8 増田セバスチャン（アーティスト）

#9 遠藤保仁（サッカー指導者）

#10 三吉彩花（俳優・モデル）

#11 田臥勇太（プロバスケットボール選手 宇都宮ブレックス所属）

#12 栗原類（俳優）

