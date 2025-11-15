【コスメデコルテ】女性が安心して暮らせる、暴力のない社会の啓発と実現に貢献する「コスメデコルテ　パープルリボンプロジェクト」を実施

コーセーのハイプレステージブランド「コスメデコルテ」は昨年に引き続き本年も、11月1日から11月25日までの期間、女性を取りまく社会課題を解消する活動の一環として独自の取り組み「DECORTÉ PURPLE RIBBON PROJECT（コスメデコルテ パープルリボンプロジェクト）」を行います。

11月1日〜11月7日には東京・表参道にあるMaison KOSÉハラカド（11月1日〜11月7日）で「DECORTÉ PURPLE RIBBON POP UP EVENT 2025」を開催済み。

11月22日〜11月24日の期間は、大阪・阪急大阪梅田駅のイベントスペースビッグマン前広場にて同イベントを開催します。

また、当事者支援をしているNPO法人「全国女性シェルターネット」と連携し、限定品売り上げの一部寄附による当事者支援や店頭・SNSを通じた啓発活動などに取り組みます。

■「A light of true hope すべての女性に、自分らしく生きる権利を。」

「コスメデコルテ」は、「A light of true hope すべての女性に、自分らしく生きる権利を。」というメッセージの元、すべての女性たちの暮らしと未来を守り、ジェンダーギャップを解消するために、2022年より独自の取り組みとして、「DECORTÉ PURPLE RIBBON PROJECT」を立ち上げ、様々な支援を行っています。

4回目となる今年も、内閣府が毎年11月に推進する「女性に対する暴力をなくす運動（※1）」に賛同し、社会に対する啓発と当事者支援の両面から取り組み、女性に対する暴力のない社会の実現に貢献していきます。

（※1） 内閣府が推進する女性に対する暴力根絶に向けた運動。地方公共団体、女性団体及び関係団体との連携・協力の下、毎年11月12日〜25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間としてさまざまな活動を実施しています。

◇PURPLE RIBBON PROJECT 特設ページ

ブランドサイト「コスメデコルテ Sustainable Actions」内の「DECORTÉ PURPLE RIBBON PROJECT」特設ページで、活動内容の紹介をはじめ、プロジェクトと連動したコンテンツを展開し、運動に対する理解促進を図ります。

DECORTÉ PURPLE RIBBON PROJECT URL：https://www.decorte.com/site/s/purpleribbonproject.aspx

■PURPLE RIBBON POP UP EVENT 2025

●期間・会場

【大阪】

期間：2025年11月22日〜11月24日

会場：阪急大阪梅田駅イベントスペースビッグマン前広場（営業時間：10:00〜20:00）

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3

●イベント限定 特典

期間内にイベントブースを訪れた人に、「リポソーム アドバンスト リペアセラム」および「リポソーム アドバンスト リペアクリーム」のサンプルをプレゼント。

さらに、DECORTÉ公式LINEを友だち追加&アンケートに回答すると、特典クーポン2種を配信。

特典1｜人気アイテムのサンプルがその場でもらえるカプセルトイへの参加。

特典2｜イベント近隣対象店舗または、公式オンラインブティックでDECORTÉ商品を8,800円（税込）以上購した人に、「リポソーム アドバンスト リペアセラム」6mLサンプル（5日間分）をプレゼント。

※サンプルや特典は先着順につき、なくなり次第終了となります。

●POP UP EVENT（大阪会場）にてオリジナルジャイアントフラワーの展示を実施

さらに、大阪会場では日本で初めてジャイアントフラワー専門アトリエ「PETAL Design」を立ち上げたジャイアントフラワーアーティスト／空間デザイナーのMEGUさんが、パープルリボンをイメージして作成したオリジナルジャイアントフラワーの展示も行います。

◇DECORTÉ PURPLE RIBBON PROJECT 2025 SNS投稿キャンペーン

期間：11月1日 10:00〜11月25日 23:59

内容：X（旧Twitter）にて、DECORTÉ 公式アカウント@decorteofficial をフォロー。キャンペーン投稿の「パープルリボンに関するご質問」に回答した人の中から抽選で10名様「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム パープルリボン セット 2025」をプレゼント（※2）します。

（※2）実施内容は変更の可能性があります。また各種プレゼントは、なくなり次第終了となります。

◇当事者支援について

NPO法人「全国女性シェルターネット」と連携して立ち上げたブランド独自の基金に、2025年11月1日発売「リポソーム アドバンスト リペアセラム パープルリボン セット 2025」「リポソーム アドバンスト リペアクリーム パープルリボン セット 2025」の売り上げの一部を寄付。一人でも多くの女性が救われるよう、シェルターの運営維持や活動を支援していきます。

また、自社オウンドメディアを活用した情報発信の他、社内に向けた教育、広告の展開やビューティコンサルタント（BC）のパープルリボンピンバッジの着用、契約スポーツ選手によるSNS発信などさまざまな活動を行い、女性に対する暴力に関する意識や理解度のより一層の向上を目指します。

今年は新たに「DECORTÉ PURPLE RIBBON POP UP EVENT 2025」を開催。POP UP EVENTの会場は「女性に対する暴力をなくす運動（※3）」とブランドを代表する“リポソーム美容液”を象徴するパープルのカラーをテーマとした装飾で彩られています。東京・大阪を起点に多くの生活者にパープルリボンの活動を幅広く情報発信することで、社会課題の解決に貢献します。

（※3）内閣府が推進する女性に対する暴力根絶に向けた運動。地方公共団体、女性団体及び関係団体との連携・協力の下、毎年11月12日〜25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間として様々な活動を実施しています。

●限定商品を通じた寄附

「コスメデコルテ」を代表するエイジングケア美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム（※4）」と、「リポソーム アドバンスト リペアクリーム（※5）」の限定セットを2025年11月1日に発売し、売上の一部と限定商品をNPO法人「全国女性シェルターネット」を通じて、全国の当事者支援施設へ寄附。

（※4）2021年6 月15 日発行ニュースリリース

（※5）2022年7 月13 日発行ニュースリリース

「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム パープルリボン セット 2025」

希望小売価格：17,050円

・コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム 75mL（本品）

・コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアクリーム 20g

・コスメデコルテ ユース パワー エッセンス ローション 30mL

「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアクリーム パープルリボン セット 2025」

希望小売価格：11,550円

・コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアクリーム 50g（本品）

・コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム 12mL

・コスメデコルテ ユース パワー エッセンス ローション 30mL

（エボル）