米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手（31）が、2025年シーズンのナショナル・リーグ最優秀選手（MVP）に選出された。本塁打と打点の打撃2冠を獲ったフィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）らを抑え、自身4度目、ナ・リーグでは2度目となる栄誉に輝いた。さらに満票での受賞は、投手としても復活を遂げた二刀流の活躍が改めて評価された形だ。

この歴史的偉業をたたえ、大谷とアスリート契約を結ぶニューバランスジャパンは、記念の限定グラフィックTシャツを15日より発売することを発表した。

同社は、史上最高の選手（GOAT）を超える唯一無二の存在として大谷を「ユニコーン」と称賛。Tシャツには、そのユニコーンのグラフィックと共に、本人の直筆署名がデザインされている。同社は「エリートレベルで複数のポジションをこなし、偉業を成し遂げた大谷選手にふさわしい呼称」とコメントしている。

Tシャツは、ニューバランス公式オンラインストアやオフィシャルストア、そのほか全国の限定店舗で取り扱われる。さらに、この「ユニコーン」を使用した新聞号外の発行や、テレビCM、屋外広告など大規模なプロモーションも展開し、祝賀ムードを一層盛り上げる。