桜田ひより、自身のチャーミングポイント明かす 「大きく見えるんです」
俳優の桜田ひより（22）が15日、都内で行われた写真集『桜田ひより1stスタイルブック ひよりごと』発売記念イベント囲み取材に出席。自身のチャーミングポイントを明かした。
【写真】“もぐもぐタイム”！写真集のお気に入りショットを説明する桜田ひより
桜田はチャーミングポイントを記者から問われ、“手”を挙げた。「形も含めてよくほめられる。普通の人と比べて小さいんですけど、錯覚なのか大きく見えるのがチャームポイントです」と話した。
『桜田ひより1stスタイルブック ひよりごと』は、桜田がずっと行きたいと考えていた韓国を始めて訪れ、買い物や食事をする様子を収めた撮り下ろしカットを収録した。セルフメイクについて愛用コスメを使って細かく解説付きで紹介し、私服スナップ、 私物コレクションなど、今までのぞき見できなかったプライベートな22歳の一面を余すところなく紹介している。
