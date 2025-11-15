防寒もおしゃれも【しまむら】で！ 大人に似合う「ふわふわカーデ」

肌寒い季節の頼れる味方といえば、ニットのカーディガン。見た目にもあたたかく、羽織るだけで季節感と女性らしさをプラスできるかも。そこで今回は【しまむら】から登場している2,000円以下のプチプラカーディガンをご紹介。ゆるっと羽織れるサイズ感と、思わず触れたくなりそうなふわふわ感で、大人カジュアルコーデを上品に格上げしてみて。

抜け感たっぷりのゆるふわシルエット

【しまむら】「キモウルーズニットCD」\1,969（税込）

ふわふわとした長めの起毛素材が特徴のニットカーディガン。シャレ感とシーズンムードを添えてくれるアイテムです。ゆるめのシルエットは体型をさりげなくカバーしつつ、ラフな抜け感を演出。ライトグレーの優しいカラーは甘さ控えめで、Tシャツやタートルネックインナーの上に重ねれば、大人カジュアルコーデが完成。

上品に使える高見えカーデ

【しまむら】「EシャギーVネックCD」\1,969（税込）

金色ボタンがアクセントの上品なカーディガンは、リッチな質感で高見えが狙えそうです。丈感は短めで、スタイルアップ効果も見込めるかも。しまラーの@_rico.coco__gukさんは「カバンに突っ込んでもシワにならないしあったかいし最高」と絶賛！ 寒暖差のある季節の一軍選手になりそうです。

