¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Û¾®ÎÓ°¦¼Â¡¡¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÄÊÝ°é±à»þÂå¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¾®ÎÓ°¦¼Â¡Ê£²£µ¡á²¬»³¡ËÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½£²£°£²£¶Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£²£µ¡££²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤Î£´¡¦£°£³¤«¤éÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤·¡¢½é¤Î£µÅÀÂæ
¡¡¾®ÎÓ¡¡£³¡¢£´Ãå¤ÎÃæ´ÖÃå¤¬°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãå½ç¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£±¡¢£²Åù¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ£³Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âº£¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÅÀ¿ô¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ä´À°ÌÌ¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡¥Ú¥é¤¬Åö¤¿¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÏÂ¤è¤ê¾è¤ê¿´ÃÏ¥á¥¤¥ó¤ÎÄ´À°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¯¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¾®ÎÓ¡¡¤Ï¤¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ½éÆ°¤òÀÚ¤Ã¤Æ°®¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÂç»ö¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½éÆ°¤µ¤¨¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊý¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Ãå¤ò¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÊÑ¤Ë¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Éé¶î¤±¤È¤«¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú´ÑÅª¤Ë·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¼«Ê¬¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¤ÎµéÊÌ¿³ºº´ü´Ö¡Ê£µ¡Á£±£°·î¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ£Ó£Ô¤Ï¥³¥ó¥Þ£±£·
¡¡¾®ÎÓ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÊý¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¥Ð¥Á¤Ã¤È¹Ô¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Æâ¤ÇÃÙ¤ì¤¿¤é¤À¤¤¤Ö¥¥Ä¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡Îý½¬¤À¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÄù¤á¤Æ¤È¤«¡¢°®¤Ã¤Æ³°¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤«¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÆÀ°Õ¥³¡¼¥¹¡¢¶ì¼ê¥³¡¼¥¹¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡ÆÀ°Õ¤È¤Þ¤Ç¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤Ï°Õ³°¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾®²ó¤ê¤È¤«¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇÆâ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡²¬»³»ÙÉô¤ÎÇðÌî¡Ê¹¬Æó¡Ë¤µ¤ó¤È¤â¤È¤â¤È²ÈÂ²Æ±»Î¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢ÇðÌî¤µ¤ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ°é±à¤ÎÇ¯Ä¹¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤¢¤¿¤ê¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÜÀ®½ê¤Î»î¸³¤Ï£²²óÌÜ¤Ç¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤Ï
¡¡¾®ÎÓ¡¡¹â¹»¤Ï¥è¥Ã¥ÈÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ëÉô³è¤Ç¤·¤¿¡£Ç¦ÂÑÎÏ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ì¡¼¥¹¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÉô³è·Ð¸³¤¬º£¤Ç¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£