ソファをいつも置いてある位置からずらしたところ、猫ちゃんたちの遊び場になった光景が30万再生を超える話題となりました。投稿を見た人からは、「可愛くて掃除進まないｗ」「ほっこりしますね」といった声が寄せられ、たくさんの人が笑顔になっています。

【動画：ソファの周りに集まってきた2匹の猫→見守っていると…思わず笑顔になる『かわいい遊び』】

ソファを動かしたら、猫ちゃんたちが…

大晦日に投稿された、Instagramアカウント『5 cute exotic short hair』の光景が、30万再生を超える話題となっています。この日、エキゾチックショートヘアのみーちゃんとじょん君の飼い主さんは、大掃除をしていたそう。いつも置いている場所からソファを移動し、念入りに掃除をしていたところ、みーちゃんとじょん君がソファの周りに集まってきたとのこと。普段と違う部屋の様子に興味津々なようです。みーちゃんはソファの上へ登り、じょん君はソファ裏へ。そしてここから、思いがけないふたりの可愛らしい姿を目撃することとなったのでした。

ソファ越しのかくれんぼにほっこり♪

そんなふたりの様子を見守っていると、みーちゃんとじょん君は遊びたくてうずうずしてきたご様子。ソファの背を隔てて、ふたりは飛びつきあう遊びを始めたのでした。

みーちゃんがソファの背に隠れるとじょん君が体を伸ばしてみーちゃんを探し、じょん君がソファ裏へ身を潜めると、今度はみーちゃんがじょん君をソファの影から見つめます。

普段はケンカもしてしまうというみーちゃんとじょん君ですが、楽しい遊び場ができて、かくれんぼに熱が入ってしまうふたりなのでした。

ケンカするほど仲良しなみーちゃんとじょん君

飼い主さんが大掃除をしている間、楽しそうにかくれんぼで遊んでいたみーちゃんとじょん君。しかし飼い主さんによると、ふたりは普段、少し距離があるのだそうで、掴み合いのケンカを始めてしまうこともあるのだとか。

ある日には、両者一歩も引かず見つめ合っていたかと思った次の瞬間…取っ組み合いを始めたのだといいます。

しかし、ふたりの動きは目で追えるほどゆっくりしたもの。もしかしたら、お互いに手加減をしてあげているのかもしれません。

たまにケンカをしてしまうこともあるけれど、楽しいことを見つけた時には、一緒にはしゃぎ合うみーちゃんとじょん君。「ケンカするほど仲が良い」という言葉があるように、お互いのことを信頼しているからこそ、心置きなくぶつかることができるのかもしれません。

みーちゃんとじょん君は同じお里の出身で、生まれた年は違いますが母猫が同じなので、気が合うのか合わないのか…と飼い主さんは言います。

大掃除中にかくれんぼを始めるみーちゃんとじょん君の光景は、「ちゃんと交互にピョコッて顔出してるｗ」「かくれんぼしてるのかな？」「モグラ叩きみたいｗ」と、たくさんの人を楽しませています。

Instagramアカウント『5 cute exotic short hair』では、そんなみーちゃんやじょん君、エキゾチックショートヘアの兄弟猫たちの日常の様子が投稿されていますよ。

みーちゃん、じょん君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「5 cute exotic short hair」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。