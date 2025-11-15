3年連続4度目の満票

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票での受賞。スポンサー契約を結ぶ企業から特別商品が発表された。

大谷と契約を結ぶニューバランスは14日、大谷の偉業を祝福し、限定グラフィックTシャツを15日から販売すると発表。白地に、ヤギを見下ろすユニコーンがプリントされている。その下には「Four MVPs. One Unicorn.（4度のMVP。一頭のユニコーン）」とデザインされている。

同社は、「誰も成し遂げたことのない偉業を達成した大谷翔平選手は、史上最高のGOAT（ゴート＝ヤギ／The Greatest of all time）をさらに超えた唯一の存在、Unicorn（ユニコーン）です」と紹介した。

神話に登場する「ユニコーン」は唯一無二の存在を形容するフレーズとして英語圏では使われることがある。同社は大谷について「エリートレベルで複数のポジションをこなし、偉業を達成した大谷翔平選手は、まさにユニコーンと呼ばれるにふさわしい選手です」と称賛した。

価格は6930円（税込み）。15日午前10時より、同社オンラインストアなどで販売される。



（THE ANSWER編集部）