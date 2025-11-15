飼い主さんが手に薬を乗せて猫ちゃんの前に差し出すと…？素直すぎる姿を見ていると愛おしくなると話題で動画は11万2千再生を突破。「お薬あげるの大変なのに、こんなにすんなり食べてくれてすごい」「いい子ちゃんすぎる！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：手のひらに『薬』を乗せて猫のまえに差し出すと…"信じられない光景"】

お薬タイム

Instagramアカウント『turinekooyaji』に投稿されたのは、猫が薬を飲むときの様子です。動画に登場するのは、キジトラ模様の「おとめ」ちゃん。鼻筋の通った端正なお顔立ちがとても美しい猫ちゃんです。

この日おとめちゃんは、段ボールのベッドの中でまったりとくつろいでいたのだそうです。薬を飲む時間になったので、飼い主さんが手のひらに白い薬を1錠乗せておとめちゃんの前に差し出すと、おとめちゃんはスンスンと鼻を近づけてきたきたのだとか。

ふつうに食べる姿

飼い主さんの手から薬がぽろりと滑り落ちてしまったので、拾い上げておとめちゃんの鼻先に持っていくと、おとめちゃんはぺろぺろと舌を出し、自ら薬を飲もうとしたといいます。

薬が小粒なため、うまく口に入らず落ちてしまったので、飼い主さんはもう一度拾っておとめちゃんに近づけてみられたとのこと。するとおとめちゃんは、器用に舌を使って薬を口に入れると、しっかり噛んで飲み込んだのだそうです。

信頼の証

猫は警戒心が強いため、本来、薬を飲ませるのはなかなか難しいことが多いもの。それなのに、おとめちゃんはリラックスした姿勢のままですんなりと薬を飲んでくれたというから驚きです。

飼い主さんに差し出された薬を素直に口に入れるおとめちゃんの様子からは、日々培われてきた飼い主さんとの信頼関係が伺えます。おとめちゃんの従順すぎる姿は、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「えらい！」「お薬をそのまま飲めるなんてすごすぎる！」「自分で食べてくれたら、あげる方も飲む方もストレスなくていいですね」「少しも嫌がってなくて素晴らしいですね」「嫌がらないで素直に食べるなんて賢いし飼い主さんとの信頼関係があるからこそですね」など、猫ががんばる姿に癒された方々からたくさんのコメントが寄せられています。

