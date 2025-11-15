八丁味噌×マスカルポーネの新体験！岡崎のアウトレットに店内製麺の生パスタ専門店
もちもちの生パスタと焼きたてピザが人気の『生パスタ専門店スパラ』が「三井アウトレットパーク 岡崎」の2階フードコートにオープン！愛知県初上陸です。
店内製麺やとろけるチーズなどこだわり満載で、アウトレット日本一を誇る45の食関連店舗の中でも、特に注目を集めています。
まずはここをおさえて
①愛知県初出店となる生パスタの専門店
②店内製麺＆削りたてチーズのライブ感
③岡崎限定の八丁味噌ミートソースが絶品
削りたてチーズの香りに包まれる幸せな瞬間
『生パスタ専門店スパラ』の魅力は何と言っても店内製麺による生パスタ。
毎日仕込まれるパスタは、コシがありながらももちもちの食感。
注文後に加熱した土鍋プレートに盛り付けることで、最後のひと口まで熱々のまま楽しめます。
さらに見逃せないのが、イタリア直送の「パルミジャーノ・レッジャーノ」を目の前で削って仕上げるパフォーマンス。
チーズの香りがふわっと立ちのぼるライブ感がたまりません！
八丁味噌とマスカルポーネの
奇跡のマリアージュを
愛知県初出店を記念して、地元岡崎を代表する老舗『まるや八丁味噌』とのコラボメニューが登場！
ふわとろマスカルポーネの八丁味噌ミートソース
1,353円
深みのある八丁味噌に、泡状のマスカルポーネチーズがふわっと重なる新感覚の一品です。
濃厚なコクと香ばしさ、肉の旨味、味噌の深みが絶妙に調和し、和と洋のいいとこ取りを堪能できます。
岡崎でしか味わえない限定メニューなので、迷ったときはまずはこちらを。
秋冬の味わいを贅沢に！
旬を味わう限定パスタ
2025年12月中旬までの期間限定で、旬の味覚を使った2種類のパスタも。
ひとつは「きのこベーコンと5種チーズのポルチーニクリームソース1,298円」。
芳醇なポルチーニの香りとチーズの濃厚さが際立ち、秋の味覚を贅沢に味わえます。
もうひとつは「スモークサーモンといくらの和風カルボ1,408円」。
スモーキーなサーモンにいくらの塩味がアクセント。
特製の和風カルボナーラソースが全体を包み込み、まろやかな旨味を引き立てます。
季節限定ならではの素材感を楽しめる、寒い季節にぴったりのメニューです。
定番メニューの人気No.1は
とろける7種のチーズのカルボ
『生パスタ専門店スパラ』の定番メニューも見逃せません。
人気No.1は「とろける7種のチーズのカルボ1,078円」。
7種類のチーズが織りなす奥深いコクと塩味のバランスが絶妙です！
人気No.2は「クリームチーズのトマトソース748円」。
トマトの酸味とチーズのまろやかさが調和した、誰からも愛される味わいです。
人気No.3の「明太子のクリームソース968円」は、博多明太子のピリッとした辛みとクリームのまろやかさがやみつきになる逸品。
選ぶ楽しみも◎です。人気トップ3はぜひ制覇を！
また＋110円で大盛り(麺1.5倍)にボリュームアップも可能です。
焼きたてピザはチーズ好き必見
サイズも選べる2種類
パスタだけでなく、ナチュラルチーズにこだわったピザも充実！
Rサイズ(直径約20cm/1人分)とLサイズ(約30cm/2～3人分)から選べます。
期間限定の「生ハムと7種のチーズR913円/L1,298円」は、チーズ好きにはたまらない濃厚な味わいを楽しめます。
他にも、イタリア産モッツァレラを使った「マルゲリータR748円/L1,188円」や、甘辛ソースがクセになる「テリヤキチキンR913円/L1,298円」など、バリエーション豊かにラインアップ。
サイドやデザートも充実
ショッピングの色々なシーンに対応できるようにサイドメニューも充実しています。
「ロングポテト649円」や「メガ盛りフレンチフライ748円」は小腹が空いたときなど、家族や友だちとシェアして味わうのにぴったり。
「チキンナゲット5個入り418円」も人気ですね。
また「アサイーボウル1,188円」や「チュリトス498円」など、食後の甘いひとときを彩るスイーツも魅力的！
話題の岡崎アウトレットで
絶品の生パスタを気軽に味わって
2014年の開業以来、とろけるチーズと生パスタをテーマに全国で展開してきた『生パスタ専門店スパラ』。
DOP認定のパルミジャーノ・レッジャーノをその場で削る演出や、土鍋提供の熱々スタイルは、フードコートとは思えないクオリティの高さ！
話題の新スポット「三井アウトレットパーク岡崎」で、ショッピングの合い間に本格派の生パスタを気軽に楽しんでください！
店舗名：生パスタ専門店スパラ
住所：愛知県岡崎市舞木町字金森200三井アウトレットパーク岡崎2F
営業時間：10:30～21:00(LO20:30)
公式サイト：https://www.four-seeds.co.jp/brand/spala