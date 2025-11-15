俳優の舘ひろし（７５）は、７年ぶりの単独主演となった映画「港のひかり」（藤井道人監督、公開中）に懸けている。脚本段階から参加した意欲作。クランクアップから９日後の昨年元日に、ロケ地が能登半島地震で被災したこともあり、思い入れは強い。共演の眞栄田郷敦（２５）をはじめ、「俳優らしい俳優が多く集まってくれて本当に幸せ」と感慨深げ。作品を通して映画人生の境地を聞いた。（堀北 禎仁）

スターでありながら、気取らず謙虚。「こんな話で大丈夫ですか？」。真っすぐ目を見て気遣う舘の姿に、不思議と緊張感がほぐれる。

「港のひかり」がヤクザをめぐる物語になったのは、舘のリクエストだった。「映画で、僕は非日常を描きたいという気持ちがある。ツールとして、ヤクザはそれを表現しやすい」。元ヤクザで漁師という役回り。それぞれで全く違った表情を見せている。

２０２１年の映画「ヤクザと家族 Ｔｈｅ Ｆａｍｉｌｙ」で、本格的なヤクザを初めて演じた。「もう一回、一緒に映画をやりたい」と熱望した藤井監督からは医師や教師役を持ちかけられたが、「非日常を描くには、やっぱりヤクザがいい」と意志を通した。

漁師の役は役者人生で初めてだが、石原プロ（２１年解散）の先輩で師と慕う渡哲也さんの生前に、１度だけ話があったという。

「（０７年に）石原プロで『マグロ』というドラマを撮って、主演の渡さんに対抗する漁師をやれと言われたんですが、『私の中に漁師はない』と思ってお断りした。今回は元ヤクザで根っからの漁師じゃないし、まあいいかなと。でも、天国の渡さんや（石原プロの大番頭だった）小林（正彦）専務は怒るかも（笑）」

最も苦労したのは、１２月に石川・輪島市内の漁港で３日間をかけて撮影したクライマックスシーン。厳しい寒さの日本海側で、水をかけられたシャツ越しに入れ墨の模様がにじむ。

「もともと普通の格好でいこうと思ったんですが、白いシャツにしたんですね。入れ墨が浮き上がるようにしたかった」。目に飛び込んでくるインパクトは絶大。自ら提案したアイデアによって、緊迫感がより際立つシーンへと変貌（へんぼう）を遂げた。

劇中では「どこで暴力を見せるかをすごく考えた」という。少年を思って手を上げる場面では「ヤクザは多分素手では殴らない」と思案。撮影現場にあった魔法瓶をとっさに用いた。

カメラマンは映画「八甲田山」「鉄道員（ぽっぽや）」を撮影した昔かたぎのベテラン・木村大作氏（８６）とあって、映像チェック用のモニターがない現場。同氏と４７歳差の藤井監督が激論する場面も目の当たりにした。

「ギクシャクしている部分もあったけれども、それがかえって良かったという気がします。監督の思い通りに撮った画（え）は、監督の１００％でしかない。でも、きっと監督が思いもよらなかった１２０％の画があると思う」

撮影が能登半島地震の直前だったことで、期せずして震災前の記録映画という使命を帯びた。１０月に、震災で大きな被害を受けたロケ地の輪島市を試写会で訪問。現地の老若男女から歓声が上がった。

「きっと昨年のお正月、皆さん大変だったと思うんですよ。すごい人生がその後あったと思う。でも、みんな元気になってくれてよかった」

映画「ゴールデンカムイ」（２４年）以来の共演となった眞栄田には、特別な才能を見いだしている。

「横に広い映画の画面を支えられる俳優って、そんなにいない。ドンと真ん中に立った時に、どうしても横に空間が空く。これを俳優が支えるか支えないかが、スターさんかスターさんじゃないかだと思う。眞栄田君にはその力がある」

特に高く買っているのが眞栄田の「目」だ。「渡さんも言ってましたけど、俳優は目ですね、やっぱり。目力。訓練してもどうなるものでもない、持って生まれたもの。僕にそれがあるかどうか分かりませんけれども、少なくとも眞栄田君にはその力はありますね」

石原裕次郎さんや渡さんから受け継いだ映画魂についても「眞栄田君が受け継いでくれたらいいな」と自身の“後継者”に指名。「彼みたいに自分の存在で見せていく俳優さんが、もっともっといっぱい育ってくれるとうれしいなと思っています」

今年で芸能界にデビューして５０周年を迎えた。「最初からずっとやめようかなと思ってた」という俳優活動も、来年で５０年を数える。

「ずっと俺は俳優に向いてないんじゃないかな、と思いながら５０年きました。転機は『西部警察』で渡さんと出会えたこと。出会っていなかったら、俳優を続けていなかったかもしれないですね」

主演だけでなく、脚本や出資にも関わった。そこには、石原さんや渡さんが夢見た「映画を作りたい」という思いがあるから。「石原さんや渡さんの思いがあって僕はいるわけですから、引き継いでいきたい」

今作を映画人生の「集大成」と位置づけるが、終わりを意味するわけではない。「一つの区切りとして、今回すごくいい作品に出会えたという意味。これからも楽しみながら映画を作っていきたい」

画になる男は目だけではなく、背中で映画界を引っ張り続ける。

◆舘 ひろし（たち・ひろし）１９５０年３月３１日、名古屋市生まれ。７５歳。７５年ロックバンド「クールス」のボーカルとしてデビュー。７６年映画「暴力教室」で俳優デビュー。代表作にテレビ朝日系「西部警察」、日本テレビ系「あぶない刑事」など。映画「終わった人」（中田秀夫監督）で２０１８年モントリオール世界映画祭最優秀男優賞を受賞。２０年秋の叙勲で旭日小綬章を受章。

◆「港のひかり」 元ヤクザの漁師・三浦（舘）と、両親を事故で失い、視力を失ってしまった少年・幸太との１２年にわたる友情を描く。幸太の少年期を尾上眞秀、青年期を眞栄田郷敦が演じた。ほかに黒島結菜、斎藤工、ピエール瀧、市村正親、宇崎竜童、笹野高史、椎名桔平らが出演する。