女優の葉月里緒奈（５０）が母親を顔出しし、その美ぼうにフォロワーは騒然となった。

１５日までに自身のインスタグラムを更新し「どんだけーネクラで引きこもりかを母に報告中」と投稿。「＃福岡 ＃福岡グルメ ＃もてなし郄嵜 ＃ｒｉｏｎａｈａｚｕｋｉ」とハッシュタグをつけ、福岡にいると伝えた。

レストランで撮影した様子をアップ。茶髪のボブヘアの母親もノリノリでポーズを取った。インスタグラムで母親が登場するのは、もしかしたら初めて！？レアな顔出しに、フォロワーは大興奮。「お母さん、綺麗〜！！素敵な親子ですね。里緒奈ちゃんもいつも楽しそうで、いい感じです」「お母様が若々しくて綺麗すぎます」「お母さん元気で若いですね」「母、綺麗だな」「仲良し美人親娘」と絶賛した。

葉月は１９９２年に米ニューヨークでスカウトされ、９３年ＴＢＳ系「丘の上の向日葵（ひまわり）」で女優デビュー。主な出演作は映画「写楽」「梟（ふくろう）の城」「スパイ・ゾルゲ」など。０４年２月に「里緒菜」から「里緒奈」に改名した。過去には“魔性の女”とも称されたが、１８年に３度目の結婚をした。０４年１１月に長女を出産している。