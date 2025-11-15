Number_i神宮寺勇太、エレガントな姿で魅了 “理想の夜の過ごし方”告白
3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が14日、ファッションブランド「AMIRI（アミリ）」 の日本上陸3周年記念プライベートパーティー『CLUB AMIRI TOKYO』に出席した。
【全身カット】エレガント×クールの華やかモードスタイルな神宮寺勇太
今回のテーマ「CLUB AMIRI」は、2025年秋冬キャンペーン「Hollywood Noir -夜、暗くなったあとに。」の世界観から着想。アメリカ・ロサンゼルスの夜を舞台にハリウッドの幻想と現実が交錯する物語的なコレクションとなり、70年代のテーラリングや刺繍ドレスなどが、映画のワンシーンのように登場人物の感情を映し出している。
神宮寺は、秋冬コレクションをまとって登場し、「25年秋服のランウェイのルックのカーディガンなのですが、ゆったりとした華やかさのあるスパンコールのカーディガンと、シャツを合わせることでドレスアップしています。レザーパンツとヒールブーツでAMIRIらしさ全開のコーデになっています」と説明。また、理想の夜の過ごし方を聞かれると『計画的に「今日は夜ゆっくりしたいな」ってときは、家の照明を真っ暗にしてレコードを聴きます。』と明かした。
神宮寺のほか、桜田通、谷まりあ、山本美月、竜星涼らが、秋冬コレクションをまとって登場。世界に誇る“King Of Diggin’”ことDJ MUROをはじめ、Arche、WONK、Jin Doggらがライブパフォーマンスを披露し、ブランドの世界観を音楽とともに体現し、会場を盛り上げた。
【コメント全文】
――上陸3周年を迎えたAMIRIの魅力や好きなところを教えてください。
好きなところはたくさんあるのですが強いて言うなら、AMIRIのアイテムを着用することで、すごく華やかな気持ちになれますし、心からドレスアップできている感覚があるところが好きです。
――きょう着用しているAMIRIのコーディネートのポイントを教えてください。
25年秋服のランウェイのルックのカーディガンなのですが、ゆったりとした華やかさのあるスパンコールのカーディガンと、シャツを合わせることでドレスアップしています。レザーパンツとヒールブーツでAMIRIらしさ全開のコーデになっています。
――私物のAMIRIのコレクションの中からお気に入りがあれば教えてください。
結構チェックさせていただいているのですが、一番使うのはサングラス。移動の時とかに必ず持って行くくらいマストアイテムです。
――今回のコレクションテーマは“夢と現実が交差するハリウッドの夜”ですが、最近夢が叶った瞬間はありますか。
お仕事で大阪に行って、ずっと行きたかった串揚げ屋さんに行けたことが自分の中で最近うれしかったことです。
――今回のテーマ『CLUB AMIRI』は“夜のロサンゼルス”を描いていますが、ご自身にとっての“理想の夜の過ごし方”を教えてください。
計画的に「きょうは夜ゆっくりしたいな」ってときは、家の照明を真っ暗にしてレコードを聴きます。それがすごく理想的な夜の過ごし方です。
