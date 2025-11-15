グラビアアイドルで女優の岸明日香（34）が14日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。肌ケアの様子を投稿した。

「LDM再生管理してもらってハリ爆誕しました」と施術中の動画を公開。「撮影に向けてミルキーシルクパッケージで人生二度目の肌育注射 すっぴんでお肌ぴかぴかなったの見せたくてくるくる回ってますが眩しくて何も見えてなかった」と伝え、ニットのトップスに白のコート姿で、肌の美しさを披露した。

また、別の投稿では胸元を大胆に露出したノンショルダーで白のリボンがついた黒ワンピースショットや、シースルー生地のトップス姿などをアップした。

ファンやフォロワーからも「日本人で一番可愛い」「透き通るようなお肌」「美しすぎ」「超絶綺麗」「最高に美人さん」「Sexy」などのコメントが寄せられた。

岸は大阪・堺市出身。12年3月発売の「週刊プレイボーイ」にグラビアで芸能界デビューを果たした。13年にグリコ乳業「ドロリッチガールズ」としてCM出演。14年に初のソロ写真集を発売。22年にはデビュー10周年で30歳のアニバーサリー写真集「Culmination（カルミネーション）」を発売。趣味はスポーツ観戦。特技は料理、書道など。