フリーアナウンサーの道岡桃子（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。ファッションを紹介した。

「自分で声を入れてみました」とつづり、「みなさん、こんばんは。フリーアナウンサーの道岡桃子です。今日の衣装は、グレーのロングニットワンピースですが、襟の部分と袖の部分がブルーになっているのがポイントで、暗くなり過ぎないです」とナレーションをつけた動画をアップ。体にフィットしたボディーライン強調のショットを投稿した。

また、別の投稿でも胸元をU字に露出した紺のノースリーブロングニットワンピース姿を披露。「安心してください」とお笑い芸人とにかく明るい安村のネタのセリフを使い、「履いてますよ」とばかりに「カーディガン持っています」と寒さ対策をしっかりしていることを笑顔で明かした。

ファンやフォロワーからも「安心しました」「めっちゃ可愛い」「美人さん」「お似合い」「魅力的」「スタイルいいね」「目が離せない」などのコメントが寄せられた。

道岡は神戸市出身。幼少期から劇団ひまわりに所属し、映画や舞台を中心に子役として活動。宝塚北高演劇科卒業。立命館大卒業後、11年に新潟テレビ21に入社。14年に退社し、ホリプロ所属のフリーアナウンサーに。15年からは日経CNBCキャスターに。23年にファンクラブ「もも組」開設。特技は狂言、日本舞踊、演劇、モダンダンス、バレエなど。