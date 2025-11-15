元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が14日、自身のインスタグラムを更新。冬のデートコーディネートを投稿した。

白い縁のついた黒のトップス、茶色のショートパンツに黒ストッキング。白のコートも手にした写真を公開した。「街中にはイルミネーションやクリスマスの雰囲気が増えてきましたね 冬生まれの私としては、この季節になるとつい気分が上がります」と心境を明かし、「とはいえ、冬になると雪への備えも大切ですね！ 皆さんのお住まいの地域はどうですか？ コメントで教えてね 私は昨年の冬シーズンは雪の降る街に住んでいました 早起きして雪かきをしたり、スタックしてご近所の方に助けていただいたり……雪国初心者には1人でどうにもならないことが沢山ありました 皆さんも“冬支度”を改めて確認してみてくださいね」とつづった。

さらに「写真のおデート相手は…」と「アイドルING!!!」で一緒に活動した鈴木楓恋（23）とのツーショットも添えた。

また、別の投稿では今月12日に発売された「ウェザーニュース キャスターカレンダー2026」の撮影動画もアップした。淡いピンク色のロングワンピースドレスに、ハート形のピアスをつけ、髪を後ろで束ねたカレンダーショットを公開。「カメラマンさんやヘアメイクさん、日々サポートしてくださるスタッフさんや会社の皆さんそれぞれのプロの皆さんによって素敵に仕上げていただきました 沢山の方のお力で本当に素敵な出来上がりに、自分が1番感動しております」と続けた。

ファンやフォロワーからも「大人カッコいいコーデでお似合い」「美人さん」「超キャワ」「可愛すぎてドキッ」「すごーー！！！」「癒やし系」「お姫様じゃん」「妖精」「とても可愛くて100点です」「ウエザー史上最もかわいいキャスター」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。