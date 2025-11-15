元セクシー女優でユーチュバーのタレント三上悠亜（32）が14日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。マカオを訪れた様子を投稿した。

「マカオは@waterbomb_macao_officialに招待していただいて行ってきました」とつづり、マカオで開催された水と音楽が融合したフェスティバル「WATEPBOMB」に参加した。「DJも盛り上がってくれて嬉しかった」と感謝し、胸元を大胆に露出した青と白のストライプ柄のノンショルダーミニワンピース姿や、白のタンクトップ姿でDJを務めるショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「別格に美しい」「オシャレで素敵」「ぷるんぷるん」「可愛くてセクシー」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿ではモデルを務めるDRW（ドロー）の赤いランジェリーショットも披露した。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退。09年には第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優デビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたる活躍をしている。X（旧ツイッター）のフォロワー数880万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。