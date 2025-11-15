元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウエア姿を投稿した。

「心地よい日差しの中、まさにゴルフ日和 母が用意してくれた、鮮やかなイエローのゴルフウェアセットでラウンドをまわりました」と報告し、黄色のポロシャツにサンバイザー、白基調のミニスカートに黒いハイソックスのコーディネートを披露した。

「よーーく見ると、HONMAゴルフのもぐらさんの目がキラキラ！ 母がアレンジで付けてくれたんです」と明かし、「ティーを沢山折ってしまう1日でしたが、とても楽しい時間でした！ もっとスマートに回れるように自主練も頑張ります」と技術向上も誓った。

ファンやフォロワーからも「楽しそうでかわいい」「ポーズ取るのいちいち可愛い」「脚もキレイ」「ミニスカスタイルイイですね」「緑にピッタリのイエローカラー」「めちゃ似合ってる」「恋にホールイン」「こちらまでワクワク」「ナイスショット！」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理。趣味は神社巡り、筋トレなど。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。