元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。日本のプロ野球の表彰式を務めることを報告した。

「NPB AWARDS 2025 第一部、第二部ともに司会を務めさせていただきます」と伝え、グレーのニットトップスにカーディガンを羽織り、プロ野球公式級を手にして笑顔を見せるショットをアップ。「始球式の特訓を思い出しながらポーズをとってみました」とした、グラブを手に投手が投球時に振りかぶるポーズをとった際には短い丈のトップスから、ヘソが見せるショットも披露した。

「NHK時代、スポーツキャスターとしてずっと見ていたNPBアワーズにこんな形で参加させていただけるなんて光栄です 心を込めて丁寧に臨みたいと思います チケットも発売中ですので、26日はみなさまもぜひ会場で！」と心境もつづった。同アワーズは今月26日に東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催される。

また、別の投稿ではテレビ東京の番組出演時にロングスカート衣装や、東京オリンピック（五輪）日本代表公式Tシャツに黒のショートレギンス姿でトレーニングを行う姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「カッコいいしお綺麗」「笑顔キラキラで可愛い」「スタイル抜群」「へそ出しルックが、すごくセクシー」「色気がある」「美人すぎるよー」「ワインドアップが決まってる」「長身からの豪速球を見たい」「美女に投げられたら三振に決まり」「ストライーク」などのコメントが寄せられた。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。