元NMB48でモデルの上西怜（24）が14日までに、自身のTikTokを更新。運転動画を投稿した。

「早速運転したよ ずっと『こわい』って言いながら運転してました 今回は11／12に行われた大阪エヴェッサホームゲーム 大浜だいしんアリーナへ」と記し、ハンドを握る動画をアップ。「免許を取得して2日目です。あっ、3日目か…。運転するのは、ほぼ初めてです。無事にたどりつけますように…」と発進。無事、会場の駐車場に車を止めると「わ〜い、今つきました。駐車も初めてしたんですけれど完璧にできました、たぶんフフフフ」と笑顔で報告した。

数日前には「免許試験受けに行ってきた〜」と父の運転で臨んだ動画をアップしたばかり。「今日は免許取りに行ってくる〜」と緊張した面持ちだったが、「なんかくれた〜パパが」とホワイトチョコで少しリラックスした様子。「無事合格 なんかメイク濃くてしぬう ほぼすっぴんやったのにまじなんで」と免許証の写真部分も公開。「最後はご褒美オムライス チーズすごおおおおおお」とチーズたっぷりオムライスをほおばショットで締めていた。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。