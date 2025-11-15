【トミカ No.8 フェラーリ プロサングエ（通常仕様・初回特別仕様）】 11月15日 発売 価格:各594円 【トミカプレミアム 46 トヨタ スポーツ800（通常仕様・発売記念仕様）】 11月15日 発売 価格:各990円

毎月第3土曜日に発売されるトミカ新車インプレッションをお届けするこの連載企画、今回は2025年11月の新車から「トミカ No.8 フェラーリ プロサングエ」、「トミカプレミアム 46 トヨタ スポーツ800」を取り上げていきたいと思います。

【2025年11月のトミカたち】

左：No.8 フェラーリ プロサングエ／右：46 トヨタ スポーツ800

11月は定番トミカとして「No.8 フェラーリ プロサングエ」、「No.99 スズキ ジムニー 多目的災害対策車」が発売となります。イタリアのフェラーリが放つSUVスタイルの4ドアスポーツカーです。SUVスタイルでも妥協することのないプロサングエは6.5リッターV型12気筒自然吸気エンジン採用して、世界的に大流行のSUVをフェラーリが手掛けるとこうなる！と魅せつけてくれた素晴らしいクルマです。

日本のスズキが誇る大人気車種ジムニーを多目的に使える災害対策車として架装したクルマがトミカとなって登場です。白と青のカラーリングとルーフ上に追加されたパトランプが雰囲気を高めています。こういった特殊車両がラインナップされるのもトミカの魅力ですね。ジムニーコレクションがまた一つ増えました！

【2025年11月の定番トミカの新車】

No.8 フェラーリ プロサングエ

No.99 スズキ ジムニー 多目的災害対策車

トミカプレミアム「46 トヨタ スポーツ800」は日本のトヨタから1965年から1969年にかけて製造・販売された小型のスポーツカーです。車両重量は現代ではまずありえない580kg！車体もとにかく小型であり空気抵抗を抑えるために徹底的に丸められたボディはかわいさも感じるほどです。そんなかわいい“ヨタハチ”がハイディテールなトミカプレミアムとなって登場です！

【2025年11月のトミカプレミアムの新車】

46 トヨタ スポーツ800

タカラトミーが展開するトミカは“子供の手のひらに収まるサイズのミニカー”というコンセプトを掲げ1970年に誕生しました。ボディの素材にはダイキャストを使用し、手に取った時のずっしり感と実車同様の静電焼付方式による美しくも強固な塗装が施されたトミカは手の中で格別の存在感を放つ存在として55年目を迎え累計10億台を突破！およそ1.8秒に1台売れている計算です。

軽く押すだけでするするっとよく走る走行性能やクルマによってはサスペンションやドアの開閉等のアクションも持っています。手ごろな価格でもあることからファンも多く、物心つく前から触れている方も多いのではないでしょうか。

なお、本記事で使用しているトミカはサンプル品の場合があり、他にトミカタウンシリーズなどのトミカ関連商品からいくつか組み合わせて撮影しています。

「トミカ新車インプレッション」関連記事はこちら

「トミカ新車インプレッション2025年11月」レビュー目次

▼今月発売のトミカをご紹介！

▼No.8 フェラーリ プロサングエ

▼46 トヨタ スポーツ800

【トミカ「No.8 フェラーリ プロサングエ」「トミカプレミアム 46 トヨタ スポーツ800」【トミカ新車開封 2025年11月】】

(C) ＴＯＭＹ