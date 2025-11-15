真夏のギラギラ太陽も落ち着いて過ごしやすい気候となり、外で過ごす機会も増えてきたこの季節。日光浴したいのは人間だけではありません。布団にとっても今は絶好の天日干しシーズンを迎えています。

生活するうえで約３分の１を占める睡眠時間が充実すれば、日中の活動におけるパフォーマンスも向上します。睡眠環境を整えるためにも重要な布団の天日干し。中でも、羽毛布団は保温力などに優れている一方でデリケートな素材のため、干し方に関してはポイントがあります。今回は主に羽毛布団の干し方に関して、金沢市で布団の販売を行う「スリーピー」の快眠コーディネーターや睡眠環境診断士に伺いました。

【布団を干すのに適した季節・頻度は？】

布団を干すのに適した季節は春と秋がベストといわれています。湿度が低く、気温も高すぎないため、羽毛布団にとっては理想的な季節です。

北陸などの雪国では冬場に外干しはできませんが、関東など太平洋側で冬に乾燥する地域であれば晴れた日を選んで干すことも推奨されています。

羽毛布団は頻繁に干す必要はないため、月に1〜2回干すと良いでしょう。

【布団の大敵は“湿気”】

布団を干す際に最も重要とされているのが湿度です。

スリーピー 快眠コーディネーター 大川雅代さん「布団を干す目的の中で最も大切なのが、布団の中の湿気を飛ばすということです。そのため、前日に雨が降っていない日が適しています。」

布団の温かさを保つためには、中の空気の層が最も大切であり、湿気を飛ばすことによって保温性を保つことができます。

そのため、布団を干す時には湿度の低さがポイントとなります。湿度が70％を超える日は布団が湿気を吸ってしまうため、外に干さない方が良いでしょう。

また、外気温は大きく左右されませんが、暑い日に羽毛布団を長時間干すと布団が熱を持ってしまい、就寝時間までに適温へ下がらないというデメリットがあります。

スリーピー 快眠コーディネーター 大川雅代さん「布団は午後２時までに取り込んだ方が良いでしょう。できれば表と裏面でそれぞれ１時間から１時間半ほど干すことをお勧めします」

布団の中にいるダニは熱から逃げる習性があるため、殺菌作用を行き届かせるためにも布団の両面に日光を当てたほうが良いそうです。

布団を干す時間として推奨されるのは、午前10時から午後2時。湿度が高くなりやすい朝と夕方は避けるのが望ましいということです。

【大切な布団が傷む場合も！？ 干し方にも要注意】

良質な睡眠を求めて布団にお金をかけるという人もいるかと思いますが、そんな人ほど布団の干し方には要注意です。羽毛布団は繊細なため、適切な干し方をしなければ劣化を早めてしまいます。

スリーピー 快眠コーディネーター 大川雅代さん「布団に直接紫外線を当ててしまうと生地が傷んでしまいます。すると羽毛が飛び出し、劣化に繋がりやすくなります。布団カバーなどを付けたまま干すことで直接生地を傷めるリスクを減らすことができます」

羽毛布団は羽毛が生地から出ないようにダウンプルーフと呼ばれる特殊な加工を施した生地を使用しています。ダウンプルーフ加工は日光によって劣化するため、布団カバーがない場合は直射日光を避けて風通しの良い日陰で干すのがベストです。

また、干す時には、物干し竿を2本使って干すことで、布団の間に空気が通り、乾燥を早めてくれます。また、布団の加重がかかる場所を1か所から2か所に増やすことで、縫い目が広がるなどの劣化を防ぐことができます。

太めの物干し竿を選ぶこともポイントです。布団の重みで型崩れしないようにしっかりとした竿を選ぶことが大切です。

【曇りの日に干しても良い？】

布団を干す時はカラッとした晴天の日というイメージがありますが、紫外線に弱い羽毛布団の場合、曇りの日でも干すことへの効果が期待できます。

羽毛布団を干す際に最も重要視されるのは「湿度」。そのため、風がある日には外に干すことができます。湿度が低く、風通しが良ければ曇りの日でも十分に湿気を飛ばせます。

布団乾燥機を使うとより一層効果的です。北陸では上手く併用していくことで、快適な睡眠に繋がります。

【取り込む時にも注意を】

取り込む際には布団についた埃や花粉などを払うために布団を叩くという人が多くいると思います。しかし、その行動は布団を傷めてしまいます。取り込む前には柔らかい刷毛などを使って布団についた花粉などを落としてください。自宅に刷毛がない場合には、優しく手でさすって落とすことも有効です。

【「布団を干してもダニは死なない」は本当？ ダニ対策の限界と最強の駆除法】

布団を干す目的の一つとしてダニ対策を挙げる人も多くいます。しかし、天日干しだけでは対策としては不十分と言われています。

ダニは高温に弱いものの、布団の内部まで熱が届かないことが多く、天日干しのみでは完璧にダニを除去することはできません。

その際、布団乾燥機を併用することで非常に高い効果を期待できます。

布団乾燥機を使用すると、60度以上の温風で内部まで加熱することができるため、ダニ対策として効果を発揮します。

また、ダニを駆除した後には布団の表面を掃除機で吸うことで死骸や埃を除去して気持ち良く使用することができます。

【素材ごとの干し方の違いは？】

軽くて暖かい羽毛布団はデリケートな素材のため、優しく扱うことが長持ちさせるために重要です。一方で、綿布団やポリエステル布団の場合、比較的丈夫なため、羽毛布団ほど気を遣うことなく天日干しをすることができます。しっかりと乾燥させることが長持ちさせるポイントです。

布団は干し方一つで寿命などが大きく変わります。布団の状態や季節に合わせて無理なく手入れすることが快適な睡眠に繋がります。天日干しに適したこの時期、大切な布団を長持ちさせるためにもできる範囲でケアをしていきましょう。