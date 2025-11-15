桜田ひより、自身の活躍を“予言”「来年は花開く年になる」 充実の2025年は「肩の力がうまい具合に抜けてきた」
俳優の桜田ひより（22）が15日、都内で行われた写真集『桜田ひより1stスタイルブック ひよりごと』発売記念イベント囲み取材に出席。自身の活躍を“予言”した。
【全身ショット】カワイイ！秋を感じさせるコーディネートを披露した桜田ひより
今年は放送中の日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜 後10:00)で主演を務めるなど活躍した桜田。「自分に対してのワクワクがすごくある。昔より肩の力がうまい具合に抜けているのかな。緊張感に対してのプレッシャーはあるけど、まずは全力で楽しむことができている」と充実感をにじませた。今年を表す漢字には“楽”を挙げ、「純粋に心から楽しめて作品がつくれてプライベートもリラックスできた」と話した。
来年の目標を記者から問われると、「来年はすごくいい年になるんです！」と“予言”。「これまで撮影してきたものがあるので、花開く年になる」と理由を説明し、「初心を忘れず、常に全力で頑張りたい」と意気込みを語った。
『桜田ひより1stスタイルブック ひよりごと』は、桜田がずっと行きたいと考えていた韓国を始めて訪れ、買い物や食事をする様子を収めた撮り下ろしカットを収録した。セルフメイクについて愛用コスメを使って細かく解説付きで紹介し、私服スナップ、 私物コレクションなど、今までのぞき見できなかったプライベートな22歳の一面を余すところなく紹介している。
