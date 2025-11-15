高齢化社会の今、だれもが望むのは「100年使える脳」。これまで開頭手術やMRIの画像診断などを含め、1万人以上の脳を診断し、現在でも年間150件ほどの手術を担当する脳の名医によると、脳の疾患に大きく関わってくるのが「骨盤」なのだそう。『100歳まで冴える脳習慣10』の著者、脳神経外科医の石川久さんに脳の健康を保つ「骨盤」の整え方を教えてもらいました。

【写真】「すぐできる」健康を保つための「脳習慣」3つ（全4枚）

脳の名医が注目するのは患者の「骨盤」

「全身の健康を保ち、寿命を健康寿命に近づけるために、骨盤は最も重要な部位だと私は考えます。『脳は全身を司っているが、その脳は全身の健康に支えられている』。これは、かつて頭部に命に関わる重症を負い、5回にわたる手術によって生かされた私が身をもって体験し、さらに、医師として救急医療と全身管理に力を注いできたからこそたどりついた確信です」と言うのは、脳神経外科医で、国際医療福祉大学三田病院の石川久先生。

脳は活動するために大量の糖と酸素を消費しますが、それを供給しているのが脳全体に張りめぐらされている血管です。そして血流をよくするために大切なのが、頭蓋骨から背骨、骨盤へと続く体のバランスだと、石川先生は言います。

「ですから私は外来でも、患者さんが診察室に入って来たときの歩き方や、骨盤の使い方で、患者さんの状態を推察してから診療を進めています。特に、頭痛で来院された患者さんは、背骨や骨盤が歪んでいたり、首の正常なカーブがストレートになる、いわゆる『スマホ首』になっているケースが見受けられます」

脳神経外科医として多くの患者の脳を診てきた経験と、全身管理の向上に取り組んできたなかで、石川先生が強く感じたのは、「脳の健康を保つのは、全身の健康によい日常生活」だということ。もちろんウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は効果的ですが、なかなか時間が取れない、続かないという人が多いのが現実。また急に運動を始めても、腰痛やひざ痛などのトラブルで挫折してしまう人も少なくないと言います。

そこで石川先生がおすすめしているのが、立ち方、座り方、歩き方などの「日常の立ち居振る舞い」を見直して、骨盤を安定させる習慣を作ること。特に気をつけたいのが「姿勢の悪い人」と「座りっぱなしの時間が長い人」。じつは日常生活での活動量が少ないと、脳への血流が悪化し、認知機能の低下が始まっていた患者がいたのだそう。

逆に、骨盤が安定する「立ち居振る舞い」を意識すれば、日常生活の中でも全身の血流がよくなる脳習慣が身につくそうです。

全身の血流がよくなる脳習慣

日常生活で意識したいポイントはいくつかあるそうですが、今回はなかでも「立ち方」「座り方」「歩き方」の3つについてご紹介します。

骨盤が安定する「立ち方」

正しい立ち方が身につくと、骨盤を支える腰回りの筋肉が鍛えられます。正しい立ち方は骨盤を立てて、背筋を伸ばして胸を自然に張り、あごを軽く引いた状態。頭と体の重心がまっすぐになるように意識するといいです。

反対に注意したい立ち方は骨盤が後ろに傾き、下っ腹が前に出ている状態。肩が丸く猫背になって、あごが前に出ていたり、首がストレートになった状態で筋肉が緊張状態にないか、確認してみましょう。

信号やエレベーター、電車やバスの待ち時間などに「正しい立ち方」を意識する習慣を作るのがおすすめです。

骨盤を支える内転筋を強化する「座り方」

正しい座り方で骨盤を支える内転筋群をはじめ、尿漏れを招く骨盤底筋、腹筋の衰えを防ぐことができます。また、首筋が伸びるので、首のシワが目立たなくなるという効果も期待できるそう。

座り方は骨盤を立てて両足を閉じ、足の裏を床につけるのが基本です。両ひざをつけるというよりも、股を閉じることを意識しましょう。さらに、背筋を伸ばして胸を自然に張り、あごを軽く引いて座ります。

デスクワークではもちろん、食事中や乗り物の座席に座っているときなどに、ぜひ意識したいですね。

骨盤を安定させ、血流をよくする「歩き方」

血流をよくするためには歩き方も大切です。太ももの筋肉と骨盤を大きく動かして、消費エネルギーもアップさせましょう。

背筋を伸ばし、いつもより靴の長さの半分ほど歩幅を大きくして一直線上に歩くように意識してください。股関節を大きく動かしながら腕をしっかり後ろまでふり、胸を自然に張るようにしましょう。

目線は遠くを見ながら肩の力を抜いて、かかとから着地してつま先で蹴るようにして前に進むイメージです。足先が開きすぎないように注意。

外出時だけでなく、家の中での移動でも意識できるといいですね。

憧れを思い描いてモチベーションに

「年を重ねても脳の健康を保ってイキイキ暮らしたい」と、いざ生活習慣を変えようと思っても、「あれをしなくてはいけない」「これをガマンしなくてはいけない」という後ろ向きの意識では、なかなか続けられないかもしれません。そんなときは、「あんな人になりたい」という自分なりのモデルを想定してみるのも、よいモチベーションになるでしょう。

私がそんなモデルとして思い浮かべるのは、俳優の草笛光子さんです。何より、たいへん姿勢がよく、立ち居ふるまいが美しい方ですね。90歳を過ぎても、映画で主演されたり、NHKの大河ドラマに出演されたり、はつらつとご活躍です。もうおひと方は、同じく俳優の北大路欣也さん。時代劇の出演歴も長く、剣術や武術をたしなんでいらっしゃることもあるかと思いますが、この方も姿勢がよく、動作にもキレがあります。

みなさんも、著名人ではなくても、知人や先輩にそのような方がいらっしゃったら、身近なロールモデルとして、目標にしていただければと思います。

