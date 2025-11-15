実は「事実婚」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「薬師丸ひろ子」を抑えた1位は？【2025年最新】
結婚という制度にとらわれず、互いの意思でパートナーシップを築く「事実婚」。そうした生き方に驚きつつも、共感の声が寄せられる芸能人も少なくありません。
All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は事実婚と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、俳優で歌手の薬師丸ひろ子さんです。1991年に歌手の玉置浩二さんと結婚して芸能活動をセーブするも、1998年に離婚。その後、カメラマンの男性と事実婚の関係になっています。
夏には薬師丸さんの代表作である主演映画『セーラー服と機関銃』がNHK BSで放送されて話題に。また、9月4日から17都市20公演の全国ツアー「薬師丸ひろ子Concert Tour 2025 〜はるか〜」が開催中です。
回答者からは「あまり公表しているイメージがないから」（30代女性／東京都）、「きちんとしてるイメージがあるので、籍を役所で入れてそうだからです」（30代女性／東京都）、「ずっと独身だと思っていました」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の宮沢氷魚さんと黒島結菜さんです。2人は2022年前期のNHK連続テレビ小説『ちむどんどん』の共演をきっかけに急接近 。2024年1月に事実婚を発表、7月に第1子を出産しています。
黒島さんは10月17日公開の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』、宮沢さんは岸井ゆきのさんとダブル主演を務める映画『佐藤さんと佐藤さん』（11月28日公開）にそれぞれ出演するなど、俳優業も順調です。
回答コメントでは「２人とも、そんなタイプに見えなかったので驚いた」（50代女性／大阪府）、「おっとりしていて安定してそうなイメージなのに事実婚なのは驚きました」（30代女性／愛知県）、「お互い初婚だし若いので、少しびっくりしました」（30代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
