日帰りでいきたい「兵庫県（有馬・六甲・播磨・但馬エリア）の温泉地」ランキング！2位「城崎温泉」を抑えた1位は？
忙しい日々の中で、心と体をリセットしたいと感じることはありませんか。そんなときに思い浮かぶのが、静かに湯けむりが立ちのぼる温泉地です。観光を楽しむのはもちろん、気軽にリフレッシュできる場所としても人気を集めています。非日常の癒やしを求めて、あなたも温泉地を訪れてみませんか。
その中から、日帰りでいきたい「兵庫県（有馬・六甲・播磨・但馬エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：城崎温泉／43票城崎温泉は、兵庫県北部の円山川のほとりにある、1300年の歴史を持つ温泉地です。大谿川沿いに柳並木が続き、レトロな木造建築の旅館が立ち並ぶ風景が美しく、浴衣姿で「外湯めぐり」を楽しむのが醍醐味。泉質はナトリウム・カルシウム-塩化物泉で、美肌や冷え性に良いとされています。冬にはカニ漁が解禁となり、グルメ目当ての観光客で賑わいます。
回答者からは「大阪から特急1本で行ける、川沿いに広がる温泉街は賑わいがあり、食べ歩きグルメも充実している、気軽に日帰りできる温泉地」（40代男性／岩手県）、「城崎温泉や有馬温泉などは有名で温泉自体も楽しめると思いますが、流れる川やライトアップなども他の要素も含めていきたいところだと感じました」（20代男性／神奈川県）、「情緒あふれる温泉街をそぞろ歩くだけでも楽しそうだからです」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
1位：有馬温泉／175票有馬温泉は、日本最古の温泉の一つとされ、神戸市の六甲山に囲まれた閑静な山あいに位置します。関西の奥座敷として知られ、都市部からのアクセスが非常に良いのが特徴です。鉄分と塩分を多く含む赤褐色の「金泉」と、無色透明の「銀泉」の二種類の泉質を持ちます。歴史ある寺社仏閣や土産物屋が並ぶ温泉街も風情があり、日帰りでも十分にその魅力を満喫できます。
回答者からは「食べ歩きを堪能したい」（50代男性／徳島県）、「日本三古湯のひとつとして歴史があり、金泉・銀泉という珍しい泉質が楽しめるのが魅力です。大阪からのアクセスも良く、日帰りでも十分に満喫できる温泉地として人気が高いです」（40代男性／北海道）、「無料の足湯や湯源もあり、観光としても楽しめる」（20代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)