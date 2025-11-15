＜大相撲十一月場所＞◇六日目◇14日◇福岡・福岡国際センター

【映像】消えた「懸賞金」呼出“愕然”のハプニング

“令和の猛牛”に吹き飛ばされたロシア出身力士が呼出に突っ込むアクシデントが発生。直撃は免れたものの懸賞が客席に飛んで消えてしまう“珍事”へと発展。途方に暮れた呼出がしばし、キョロキョロと立ち尽くした。

前頭十枚目・大栄翔（追手風）と前頭十一枚目・狼雅（二子山）の一番。“令和の猛牛”とも呼ばれる大栄翔は立ち合い、もろ手で勢いよく突っ込んでいった。そのまま一気に前に出ていき、電車道の攻めで圧勝。ロシア・トゥヴァ出身の狼雅を吹き飛ばした。

敗れた狼雅は勢い余って駆け降りるように土俵下へ。呼出のいる位置へと突っ込んだ。呼出は水の桶を咄嗟に持って直撃を免れたものの、その際に懸賞が客席へと舞ってしまうハプニングが発生。勝った大栄翔も思わず二度見して心配そうに眺めていた。その後、呼出は慌てた様子であたりをキョロキョロと見まわしていたが、まもなく客席から懸賞が戻され、大急ぎで行司のもとへ渡し、事なきを得ていた。大栄翔は押し出しで勝って4勝目、狼雅は敗れて3敗目。

大栄翔の猛烈な攻めについて、ABEMAで解説を務めた元前頭の大岩戸は「すごいですね。ケガをして番付が落ちたとはいえ、ずっと大関候補、関脇で幕内上位で（相撲を）取っていらした人だから。実力は違いますね」と称賛。続けて「立ち合いも狼雅が頭でいって大栄翔は胸でいっているんですけど、まわしを取らせないですよね。それだけ圧力が強いということです」と分析していた。

狼雅が呼出に突っ込み懸賞が飛んでしまうハプニングに、視聴者は「大丈夫か」「危機一髪」「反射神経すご」「お水守った」「懸賞わすれちゃいけない」とザワザワ。そんなアクシデントが発生するほどの大栄翔の圧力に「凄い相撲」「パワフル」「突進していったw」「埼玉のスーパースター」と称賛の声も寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）