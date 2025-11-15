『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（11）

広島サンダーズ 郄梨海輝 後編

（前編＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

ブラジルから帰ってきたあとの日向翔陽（烏野高校）

【アウトサイドヒッター】

木兎光太郎（梟谷学園高校）、佐久早聖臣（井闥山学院高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、昼神幸郎（鴎台高校）

【セッター】

宮侑（稲荷崎高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「ブラジルから帰ってきたあとの日向は、なんでもできますよね。スパイクを打って、トスも上げて、レシーブもして......それで、あれだけジャンプしてくれたら心強いです。ブラジル修行、僕も行ってみますか（笑）。

サイドは佐久早。サーブもいいし、安定感があって、チームにとってプラスになる選手です。手首のひねり、回転とかもリアルですね。もうひとりは木兎。チームを盛り上げてくれそう。バレーは雰囲気が大事ですし、流れのスポーツなので、盛り上がると止まらなくなる。サンダーズで言うなら、木兎は西本選手みたいな感じですね。

ミドルは黒尾さん。一番好きなキャラです。ミドルなのにレシーブがうまいし、バックアタックもできて、もちろんブロックもめちゃめちゃうまい。もうひとりは昼神。"これぞブロック"というのがいいですね。それほど記憶に強く残る選手ではないのに、なんかいいブロッカーだなって感じがいいです。

セッターは宮侑。攻撃的なセッターで、どんなスパイカーもうまく操りますよね。チームを引っ張るし、サーブもいい。あとは自分が大阪出身なので、関西弁なのもいいですね。リベロは夜久さん。冷静なところが好きです。

ちなみに清風高校は、青葉城西のモデルだそうですね。ユニフォームはほとんど一緒。水色の色使いや、襟の感じも同じです。今回のベストメンバーに、青葉城西の選手は誰も選んでないんですが（笑）」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「黒尾さんが『リード・ブロックは我慢と粘りのブロックであると同時に 最後に咲う（わらう）ブロックだ』というセリフはいいですね。最後まであきらめずに追いかけて、しっかりワンタッチをとって、というのはミドルとして教訓になります。やっぱり、トスが速いと『うわ、はやっ』と諦めがちなので。自分も最後まで手を出せるようにしたいです」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs白鳥沢学園高校

「ウシワカ（牛島若利）に、日向（翔陽）と影山（飛雄）は圧倒されるんですが、先輩たちに支えられて、全員の戦いで１点１点をもぎ取っていく。強敵に立ち向かって勝つのがいいですよね。ツッキー（月島蛍）も覚醒するし、いいシーンが多いです！」

【プロフィール】

郄梨海輝（たかなし・かいき）

所属：広島サンダーズ

2002年10月11日生まれ、大阪府出身。192cm・ミドルブロッカー。中学からバレーを始め、大阪の名門・清風高校に進学。３年時には春高バレー３位に貢献した。その後、東亜大学では１年時の中国大学１部春季リーグでスパイク賞を受賞。2024年の春季リーグではブロック賞に輝いた。卒業後、広島サンダーズに入団した。