「コーデ考えるの面倒くさい！」→【niko and ...】へ！ 1枚で即こなれる♡「優秀ワンピ」

「コーデを考える時間がない朝でも、手抜きに見せたくない！」--そんな気分の日に頼れそうなのが、【niko and ...（ニコアンド）】の「優秀ワンピ」。一枚でサマ見えしそうな異素材ドッキングやラガーデザインなど、今季らしいワンピがお目見えしています。忙しい日々のなかでも、自分らしいおしゃれを楽しみたい大人にぴったりのラインナップをぜひチェックして。

ラフさと上品さのいいとこ取り！ トレンドのラガーデザインが可愛い

【niko and ...】「ラガーマキシニットワンピース」\7,000（税込）

アイビースタイルの流れから今年再注目されているラガーシャツの要素を、ニット素材で上品に取り入れた一枚。「チクチクしない滑らかな肌触り」（公式オンラインストアより）で、心地よく過ごせそうなのも魅力です。襟と前立ての配色がアクセントになり、一枚で新鮮味のあるスタイルが完成しそう。ストンと落ちるシルエットで身体のラインを拾いにくいのも嬉しいポイントです。

旬カラー・ブラウンで落ち着いた印象に

ブラック・ブラウン・ネイビーの3色展開。こちらのスタッフさんは、まろやかなトーンが洒落見えするブラウンを着用。スポーティーなデザインながら、襟付き × 配色デザインがほどよくトラッドな印象を与え、カジュアルすぎず大人にちょうどいいムードに仕上がりそうです。足元はボリュームソールのシューズで辛口に引き締めれば、“無理なくこなれる” 休日コーデが楽しめそうです。

フーディ × スカートの異素材MIXで、着映えが狙えそう

【niko and ...】「フーディドッキングワンピース」\7,500（税込）

公式オンラインストアで「忙しい朝もこれ一枚で決まる」とプッシュされている、異素材ドッキングのワンピ。上身頃はダンボールニット素材、スカート部分はシャツコール風素材で、カジュアルななかにも上品さが漂いそうです。動きやすそうなゆるめシルエット、両サイドポケット付きなのもデイリー使いに心強いポイントです。

グレー × ネイビーの配色でこなれ感急上昇！

グレー × ネイビー、チャコール × ブルー、ブラック × グレーと大人が取り入れやすい全3色がラインナップ。こちらのスタッフさんはグレー × ネイビーをセレクトし、ボアブルゾンとトレックシューズでシーズンムードたっぷりにコーディネート。ワンピ一枚でコーデが完成する手軽さがありながら、異素材の切り替えでしっかりシャレ見えが叶いそうです。朝の支度に悩みたくない日に頼れる、即戦力ワンピとして活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K