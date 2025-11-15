仕掛けた方も仕掛けられた方も、バツが悪そうな表情だった。

安青錦の“大関取り”に暗雲…最も尊敬する若隆景がまさかの変化で「いや〜な負け方」

14日の大相撲9月場所6日目、結びの一番で横綱豊昇龍（26）が秒殺され、2敗目を喫した。相手は1勝4敗と負けが込んでいる平幕の若元春（32）。立ち合い変化ではたき込まれ、今場所2敗目である。

若元春は取組後のインタビューで、「まあ……まあ……頑張ってきた結果かな」と、歯切れが悪かったように、立ち合い変化は何かと物議を醸す手であることは間違いない。

小兵力士の場合は「さすが！」と賞賛されることが多いが、上位力士が使った場合は「汚い」と非難されがち。それでいて、窮地に陥った横綱や大関が注文相撲を行った時は「勝利への執念が垣間見えた」と、擁護されるケースが多い。使い手や状況次第で評価が変わると言える。

「それでも変わらないことがある」と、角界OBがこう続ける。

「横綱や大関が立ち合い変化で負けた場合は、『食う方が悪い』というものです。彼らは地位に見合った相撲が要求される一方、下位の力士には何を仕掛けられても文句は言えない、という不文律のようなものがある。特に横綱はそれが顕著。若元春は注文相撲をする力士ではないため、豊昇龍も無警戒だったのでしょうが、それでも横綱である以上、『想定していなかった』は通用しない」

その若元春はインタビューで、「最近、（豊昇龍に）立ち合いのスピードでもっていかれることが多かったので……。（変化は）最初から決めていた。普段あまり（立ち合いで）動かないので緊張した」と話した。対戦成績は若元春の5勝17敗。練りに練った作戦だったわけだ。

ちなみに豊昇龍は先場所14日目の結びの一番で、若元春の弟、若隆景を立ち合い変化で下し、ブーイングを浴びた。まさか弟の仇討ち……というわけではないだろうが、自業自得と言えなくもない。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは5月場所の直前に、安青錦へのインタビューを実施。相撲のことのみならず、日本語の習得方法や来日後のカルチャーショックなどを赤裸々に語ってもらった。流暢な日本語を操る本人からは、「腹違い」というまさかの単語まで飛び出して…。

