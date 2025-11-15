侍ジャパンの井端弘和監督（50）も苦笑いだ。

ドジャースからWBC侍J入りは「打者・大谷翔平」のみか…山本由伸は「慎重に検討」、耦希は“余裕なし”

15、16日に行われる韓国との強化試合。14日の前日会見で指揮官は、韓国メディアからこんなド直球の質問を浴びた。

「（来年3月の）WBCでドジャースの大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手が出場するのかどうか、全世界の野球ファンが注目している。ドジャースは3人の出場に消極的とも聞いている。この点について何か話はしたか？」

井端監督は「それを答えると日本のマスコミがザワついちゃうから」とした上で「頑張っています！」と返答した。

実際、ドジャースは大谷らの派遣に慎重だ。先日、ゴームズGMが「まだ話し合っていない」と話せば、ロバーツ監督も、この日配信したABEMAのインタビュー企画の番組内で「個人的には（3人には）WBCに参加しないでほしい。特にピッチング（投手）に関しては。なぜなら、由伸はたくさん投げたし、朗希は復帰したばかり。翔平は故障から復帰してイニングを多く投げた。選手をケガから守るために休息をとってほしい。WBCは重要な大会だが、ドジャースとしては投げないことがベスト」などと本音を吐露した。

1次リーグで同組のライバルも、大谷らの動向を注視している。

そんな大谷は来季も打者に軸足を置いてプレーすることになりそうだ。本人がどれだけ投手としてフル回転したくでも、ドジャース首脳陣はブレーキを掛けざるを得ないのだという。いったいなぜか。その複雑事情とは。

