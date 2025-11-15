かつての正捕手が崖っぷちだ。

阪神・佐藤輝明にライバル球団は戦々恐々…甲子園でのGG初受賞にこれだけの価値

阪神は14日、中継ぎの島本浩也（32）と日本ハムの伏見寅威（35）のトレードを発表した。

伏見は2022年オフ、3年総額3億円でオリックスからFA移籍。契約最終年の今季は64試合出場ながら、エースの伊藤とベストバッテリー賞を獲得するなど活躍した。

阪神は今季、坂本誠志郎（32）が正捕手に定着。12球団トップのチーム防御率2.21を誇る投手陣をリードし、117試合で打率.247、2本塁打、27打点と打撃面での成長も見せた。こちらも伏見同様、今季はエースの村上と組んでベストバッテリーを受賞。伏見は2番手扱いとなりそうだが、今回のトレードで首筋が寒いのが梅野隆太郎（34）だろう。

かつての正捕手も今は昔、4年契約最終年の今季は坂本にお株を奪われ、52試合出場に留まった。スタメンマスクはプロ入り後、自身最少の32試合。先日、FA権を行使せず、残留を決めたばかりだ。

「藤川監督が梅野を評価していないともっぱらですからね。前半戦は才木と高橋の両先発を中心にバッテリーを組んでいたが、後半戦からは彼らの時も坂本がマスクを被るようになった。リード面で監督に苦言を呈されたこともしばしば。坂本はもちろん、今季出場は8試合に留まるも、1年のほとんどを一軍で過ごしたプロ5年目の栄枝もいる。梅野は伏見の加入で二軍に追いやられかねません」（在阪球界OB）

残留発表からわずか4日後に強力ライバルが加入。梅野は来季、背水の1年となりそうだ。

◇ ◇ ◇

ところで阪神と言えば、和田豊元監督（63）が来季のヘッドコーチに就任。本人も「驚いた」と漏らしたこの“異例の人事”は、コーチ陣に不満を募らせていた藤川監督に起因するという。いったいどういうことか。水面下では何が起きていたのか。

関連記事【もっと読む】阪神異例人事「和田元監督がヘッド就任」の舞台裏…藤川監督はコーチ陣に不満を募らせていた…で詳しく報じている。