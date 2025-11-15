安倍元首相銃殺事件、山上被告の母親が初証言「子どもの将来より献金が大事だった」旧統一協会への“揺るぎない信仰”明かす
「（被告人の）徹也は私の次男です」。13日に開かれた奈良地裁（田中伸一裁判長）の安倍晋三元首相銃殺事件第7回公判で、山上徹也被告の母親（72）が証言した。事件後、母親が公開の場で、事件について語るのは初めてだった。
この日の傍聴席には、「検察庁」と書いた腕章をまいた検察官3人が特別傍聴席にいた。また、午前8時半から9時半まで、地裁から約1キロの春日公園でリストバンド形式で配った傍聴券希望者は341人だった。一般傍聴席は33。約11倍の競争率だった。第6回公判（11月6日）は143人が傍聴を希望していた。一般傍聴席にはこれまでの公判では見ない人たちがいた。統一協会関係者と見られ、熱心にメモをとる人もいた。
午後4時12分、米田京花・左陪席裁判官が傍聴席のすぐ前に立ち、裁判所職員が傍聴席から姿が見えないように、パーテーションを3重に立て、17分に母親が入廷し、衝立に囲まれて5時6分まで証言した。
◆「被告は私の次男」「国民に謝罪したい」と母親証言
母親はまず、真実を述べると宣誓書を読み上げた後、しっかりした口調で名を名乗った。主尋問を担当した松本恒平弁護士が、「尋問の前に言いたいことがあると……」と述べたのを受け、被害者らへの謝罪を表明した。
「次男が大変な事件を起こした後、すぐに謝罪をしたかったが、かなわず、法的な場でのお詫びとなった」、「次男が大変重大な罪を犯し、安倍元総理、安倍元総理の夫人、ご遺族の皆様に心よりお詫びしたい。安倍元総理を応援していた人も多い。国民の皆様にもお詫び申し上げる。本当に申し訳ございませんでした」。時折、言葉に詰まり、涙声も混じった。「今日、ここに安倍元総理が来ているかもしれない」という発言もあった。
母親は山上被告が収容されている大阪拘置所に行き数回、面会を求めたが断られている。山上被告は事件後初めて会う母親の入廷に際し、ずっと机の上の資料に目を落としていた。
14日の新聞各紙には「ため息の被告 頭抱え」（東京新聞）、「みけんにしわを寄せ、証言台のほうへ鋭い視線を向けた」（朝日新聞）という記述があった。しかし、被告は母親の証言の間、動揺はなく、メガネをかけ直すことはあったが、平静を保っていた。退廷の時もこれまでの6回の公判と変わらなかった。別世界にいる母親を突き放しているように感じた。
◆今も旧統一協会への信仰を続けている
弁護側の尋問で、松本恒平弁護士が最初に「今、信仰している宗教はあるか」と聞くと、「世界平和統一家庭連合とはっきり答えた。「旧統一協会のことですね」との問いに「はい、そうです」と応じた。
母親は、「1984年、被告が4歳の時に夫が自殺した。長男が生まれつき頭に腫瘍がある難病患者で、二度の大手術を受け、87年に右目を失明した。苦しい時に『朝起き会』に参加し、イライラを浄化できた。91年7月に統一協会に誘われ、翌月入信した」と信仰に入った経緯を詳しく話した。
夫の生命保険金などから、半年間で6千万円の献金を行い、教団の壺・絵画（各約70万円）の購入や韓国での30回以上の「修練会」参加で、同居していた父親（被告の祖父）から叱責されていたと話した。
母親は「1998年に父親が突然病死したのは、統一協会の記念日だった。神さまの意図を感じた。翌年、父親の会社事務所と、当時5人で住んでいた父名義の家を売却し、その4千万円全額を献金した」と語った。
「後でわかったが、夫は弁護士だった実兄の東一郎さん（山上東一郎・元弁護士、大阪弁護士会）に遺言を残すと言っていたらしい。私の子ども3人に全財産を遺すという遺言を書くつもりだったらしい」
◆「子どもたちの将来よりも、私を救ってくれた献金が大事」
