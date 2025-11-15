13周年を迎えたi☆Ris、声優アイドルユニットとして「アニソンを歌う」という個性は無くしたくない
デビュー13年目を迎えた声優アイドルユニット・i☆Risが、11月19日に26枚目のシングル「夢へのヒトカケラ」をリリースする。
約3年ぶりのアニメタイアップとなる本作のミュージックビデオでは、オフィスで働く姿や初心を思い出させるライブシーンなどが描かれる。山北早紀、若井友希、久保田未夢にi☆Risの今と、次のステージへの決意を語ってもらった。
◆山北早紀は「会社の受付にいそう（久保田）」
――今作のMVでは、メンバーのみなさんがオフィスで働くシーンもありましたが、自分以外のメンバーがアイドルの道を選んでいなかったとしたら、どんな仕事をしていたと思いますか？
若井：（山北がデビュー前に働いていた）メイド喫茶のほかにってことですよね？
山北：いや、メイドを生涯やることはないって。
久保田：会社の受付にいそう。
山北：加湿器を炊いてね。
若井：でも、アイドルのプロデューサーとかやってそう。毎日同じ時間、同じ場所に出勤して、ルーティンワークをするのは無理そうだから。
山北：よくわかってるね。
久保田：たしかに、アイドルのプロデューサーのイメージはあるかも。
◆久保田未夢は「いまなら、接客業（若井）」
――久保田さんはどうでしょうか。絶対に残業をしなさそうではありますよね（笑）。
若井：絶対に定時で帰りますってね。篠原涼子さんが主演のドラマでそんなのあったな〜（笑）。
山北：ゲーム実況者はどう？ 顔出ししないで、「わんわんおーこくのお姫様〜」って感じで。オタクとしてしゃべりつつ、好きなジャンルの仕事をしてそう。
若井：いまなら、接客がすごく向いてると思う。出会った当時なら思わなかったけど（笑）。とはいえ、人としゃべるのはアイドルじゃないとやってない気がするから、意外と普通に会社員になってバリキャリしてそうな雰囲気もある。
久保田：なるほど。
山北：アプリゲームの開発とか、企画のプレゼンしてそう。
若井：そうそう。定時だけ働きつつ、着実に上り詰めていくタイプ。
◆若井友希は「かわいい生命を育ててそう（山北）」
――若井さんはどんな仕事をしていそうでしょうか？
山北：生物育成系が合ってる気がする。大好きなわんちゃんを育てたり、子どもと遊ぶのも得意そうだと思いますね。なにかしらの、かわいい生命を育ててそう。共感力が高いので。
久保田：友希ちゃんはパソコンをカタカタ打ったり、オフィスで働いてるイメージがまるで浮かばないから……。
若井：間違いない。
久保田：ファッション好きだし、アパレルの店員さんとかやってそう。i☆Risのなかでも、誰とでも一緒にいられるじゃないですか。コミュ力が高くて、誰とでも仲良くなれる。その雰囲気的に、ショップの店員さんが向いてそうかな。
若井：親もアパレル勤務なので、実際、アイドルになってなかったらその可能性はあるね。
◆「普通の会社員は無理」「寿退社狙ってそう」
――今日は不在ですが、茜屋さんと芹澤さんについてはどんなイメージですか？
若井：ひみ（茜屋 日海夏）って、最初は「アナウンサーになりたい。向いてるって言われたこともある」とか言ってた記憶がある。“アナウンサー顔”ではありますよね。
山北：ガチガチの空想、妄想家なので、漫画や絵を描いたり、アーティスト寄りの仕事が向いてそう。自分の内なる世界を形にするタイプだと思います、彼女は。普通のデスクワークはできない。
若井：それはない。
久保田：絶対できない。だって自由だもんな〜（笑）。
山北：アナウンサーだと会社員だから自由度がないので。かたくない、エンタメ業界のほうが向いてると思う。
――芹澤さんはどうでしょうか。
