「出てくる話はほぼ実話」“信じすぎる原作者”と“信じない作画担当”──正反対の2人が作る異色オカルト漫画の裏側
『週刊SPA!』にて連載中のマンガ『トムライガール冥衣（めい）』は、原作に“オカルト女王”の異名をもつライターの角由紀子、そして作画に『ミューズの真髄』などで知られる新進気鋭の文野紋による、新感覚の“オカルトエロティックマンガ”だ。
コミック第1巻が、いよいよ12月2日に発売決定。発売に先駆け、著者2人に話を聞いた。
◆「私はオカルトを信じていないんです」（文野）
──角さんはオカルト系メディア『TOCANA』の元編集長ですが、文野さんも『感受点』や『呪いと性春』（ともに小学館）などで、ホラーや歪な世界を描いています。
角由紀子（以下、角）：経歴からわかるとおり、私はものすごくオカルトに興味があるんですけど、初めて文野さんと会ったときに「オカルトとかどうですか？」と聞いたら、「私はすごく論理的なタイプなので、あまり信じてはいないです！」とキッパリ言われたのが印象的でした（笑）。
文野紋（以下、文野）：映画や小説などのホラー・オカルト作品は好きなんですけど、信じているかと言われたら……体験したことがないから信じてはいないんです。
角：でも、それこそ『トムライガール冥衣』の作画担当として信頼できる部分です。オカルトを信じている人って、“信じている人向け”にしか描けない。世の中の多くの人は、「よくわからない」「信じていない」の中間くらいにいると思うんです。だから、信じていない文野の視点で描くことで、オカルトにのめり込んでいない人にも届く作品になるんじゃないかという安心感がありました。
◆対照的な2人が触れてきた“オカルト作品”とは
──オカルトにどっぷりな角さんと、懐疑的な気持ちがある文野さん。対照的な2人はそれぞれどんなオカルト作品に触れてきましたか。
文野：マンガだったら中山昌亮さんの『不安の種』（秋田書店）とか。オカルトやホラーって芸術とも相性がいいと思っていて、伊藤潤二さんの『うずまき』（小学館）とかはすごくかっこいい。画面表現なんかで、とても影響をうけました。あとは、『事故物件鑑定士試験』っていう日常浸食型ゲームというのがあって、かなりハマっていました。
角：私の中で殿堂入りしているのは、山岸涼子先生の『わたしの人形は良い人形』（文藝春秋）っていう作品で、私が読んだもののなかでは一番怖いと思います。最近だと、ゴトウユキコさんの『フォビア』（原作：原克玄／小学館）や『憑きそい』（山森めぐみ／扶桑社）。リアリティのなかに怖さがあって、すごくよくできているんですよね。
文野：『フォビア』私も好きです！いわゆるホラー漫画とは少し離れていて、お化けの怖さだけじゃなくて、虫が気持ち悪いとか、色んなゾワゾワを感じられて面白いですよね。
◆「登場するオカルト現象はほとんど体験談」（角）
──『トムライガール冥衣』には、さまざまな「性の未練」がある幽霊が登場していきますよね。
角：作品に登場するオカルト的な現象は、ほとんどが私の体験や、取材で聞いた実話です。木の穴に自分のモノを入れる話（第8話／1巻収録）のように、ずっと物体と性行為をしている人や、呪物に性器を擦りつけていた人も知っています。
──ファンタジーのようで実はリアル。そんな角さんの原作を、文野さんはどうやってマンガに落とし込んでいるのでしょうか。
文野：角さんの豊富なオカルト知識に裏打ちされたエピソードやセリフ、細かな用語のひとつひとつにまでリアリティがあり、それこそが作品の大きな魅力だと感じています。だからこそ、普通の女の子である冥衣ちゃんを通して、その面白さを漫画で伝えられたら嬉しいです。
◆男性から見て可愛いと思ってもらえるように工夫（文野）
