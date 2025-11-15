Snow Man岩本照、オールブラックのクールな装いを披露！メンバーに贈りたいプレゼントも明かす

11月12日、ドルチェ＆ガッバーナ銀座で開催された「DOLCE&GABBANA Holiday Season Celebration」に、ドルチェ＆ガッバーナのジャパンアンバサダーを務めるSnow Man・岩本照が登場した。

【写真】イベントにはオールブラックのクールな装いで登場

岩本は、2024年9月、ミラノで開催されたドルチェ＆ガッバーナのファッションショーで初めてフロントローを飾り、2025年1月と9月に行われたファッションショーにも出席。日本および世界中の熱心なファンやファッション愛好者を魅了し、ブランドとの強いシナジーを生み出してきた。2025年10月30日には、ドルチェ＆ガッバーナのジャパンアンバサダーに就任したことが発表されている。

アンバサダー就任後、ドルチェ＆ガッバーナのイベントには初登場となった岩本は、Pコートを併せたオールブラックな装いで登場。アンバサダーに就任した今の気持ちについて、「ジャパンアンバサダーに決まった夜に家族に報告したら飛び跳ねて喜んでくれて！この姿を一緒に喜んでくれるのは家族かなと思って嬉しいです」と語った。

また、このホリデーにドルチェ＆ガッバーナのアイテムを贈るとしたら何を贈りたいかを訊かれると、「ふっか（深澤辰哉）が僕の誕生日にキャンドルをくれたことがあったので、ふっかはキャンドル。煌びやかなブローチとかが付いているデニムジャケットとかは舘さん（宮舘涼太）に似合うなと思って見ていました」とコメント。

その上で、「この情報が先に出てしまうと、僕がふっか（深澤辰哉）にキャンドルを渡す前に『キャンドル待ってるよ！』ってなっちゃうので、早めに渡さないとなと（笑）」「ラウールもサングラス。アイウェア似合うし、色んなパターン持っているので。メンバーそれぞれに似合うのがあると思うのでプレゼントしたい」と、Snow Manメンバーを思い出しながら店内を周ったことを話した。

さらに、今年のホリデーの予定を聞かれると、「（Snow Manとして）東京ドームでライブをさせてもらうので、ファンの皆さんと最高のホリデーを過ごすと思います」と話し、会場は大盛況で幕を閉じた。